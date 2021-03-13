中南部水情吃緊，正為缺水之苦大傷腦筋。不過台南市立委王定宇的緋聞卻是口水亂噴、滿溢政壇，輿論爆出猛料的動機不單純，與王定宇的感情與選舉利益有關。

輿論指涉2022台南市長黨內初選內鬥，說合理也不合理。合理的是，應驗政壇「自己的敵人永遠是自己人」這句老話，有其道理。不合理的是台南市長黨內初選，黨內遊戲規則若循往例辦理，黃偉哲適用現任者優先，只要不犯大錯，王定宇連拿張門票進場角逐的機會也沒有；就算同黨派系要出手暗算恐怕也操之過急，反而讓王定宇有時間反操作成「政治受害者」。2018年羅姓立委在新北市長黨內初選提名前夕被爆緋聞而退出選舉的例子，即足以說明此刻並非政敵最佳出手時機。

與台南市長黨內初選有關的理由牽強，但是與「王的女人」的市議員選舉布局關係不小。王定宇曾說有意讓自己妻子接棒參選市議員，被質疑失信於他人；顏若芳在上屆台北市議員選舉連任失利，挾派系湧言會強勢回歸，讓競爭對手備感威脅。

王定宇情史豐富，地方上早就不是秘密，假面婚姻瞞不住，無需贅言。王的配偶李淑吟與不倫對象顏若芳此刻同時神隱，是擔心說法兜不攏穿幫，還是「超前部署」保護她倆選舉不受傷？這三角關係要說沒有曖昧隱情，恐怕太低估選民智商。

王定宇緋聞事件政壇見怪不怪，常言道「所有政客都是騙子」，但若靠派系把選舉利益整碗捧走，那就是搶，有人會說絕不可以！