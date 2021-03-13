王定宇因房事爭議神隱多日，終於還是要賺通告費，出來上三立電視「新台灣加油」，但不能問他最該被問的問題，就像福原愛來若只能問她日本核食一樣，這就不是公正新聞，而是大內宣式的政府假新聞。

有三點可談：一、公私領域的分際；二、仁義道德與男盜女娼的雙標；三、新聞言論自由與被政府侵害。

王定宇8000元租房風波，三立不問他房事而去問些藻礁有的沒的，該台說房事是私領域，該台只問公領域。而王定宇與發言人顏若芳的特殊關係，屬私非公，故綠媒都不報導。這就像把同居說成分租一樣，是公然扯謊，若此理可成，那福原愛是比王顏事更私，為何綠媒卻一直大報？

其實，沒什麼私與公之分，只有意識形態和利益的需要，這才是唯一的標準。

再說，王定宇的同床分睡也不是區分公私的標準，王是立委、是公眾人物，以台獨工作者聞名，女方也是民進黨的發言人，他們共枕談國事，當然是公領域。最新的說法是女方是同性戀，共枕的是女的，就算轉這個彎，那還是公領域。

別說三立，各個電台都在「以私報公」或者「公報私仇」，私領域新聞是報導的大宗，最著名的例子就是5年前大新聞「房思琪的初戀樂園」事件。這是私領域吧？男女都不是公眾人物，但當時三立的「新台灣加油」就大報這件台南公主輕生案，也是一周有5次之多。

這件「以私害公」案，全是台南的台獨公眾人物啟動的，領頭的就是王定宇，還有個現在做副總統的台獨務實工作者。

當時，三立卻沒扯什麼公、私領域，它請王定宇痛罵這些小人物，直說他們道德敗壞，男盜女娼，一句話──「簡直不是人」。王定宇大義凜然，氣憤填膺的列舉房思琪男友的罪狀，雖然沒人提告，王還是說狼師是犯了刑法228條，利用權勢壓迫性交、誘奸幼女、還不敢出來面對等等。

結果，電視台大賺收視率之利，檢警在民憤極大下，沒有告訴也沒有事證就去立案搜查被誣陷的男方，查了3個月，發現一切都是子虛烏有，這是正常的男歡女愛，連起訴都不能，王定宇等就說：「逃得過法律，逃不過報應！」

而在這道德迫害過程中，那無辜者弄得身敗名裂，與他有關的兩女，與沒出版女作家書的出版社長，都弄得自殺幸好獲救，一個補習班理工教員則自殺身亡，王定宇則絲毫不用為此負責。

回頭來看這次王定宇的公領域同居分睡案，他5年前的與這些年來攻擊政敵的理由，如權勢壓迫、誘奸幼女、品德惡劣等，幾全可以適用在他身上，絕對符合他所擴大解釋的刑法228條，關個10年都不止。

民進黨的雙標和詐騙的惡性，王定宇就是一典型。這件極刺激的18禁的案子，成為全民咒罵運動，臉書幾全占滿了，各種創意文字，極為娛人，百家爭鳴，百花齊放，這很可能是本年最大新聞，如5年前的房思琪案一樣，但是，媒體卻有一半噤聲，完全看不到這消息，大家都問，那到處噤聲的NCC到哪去了？

新聞自由，黨政軍不得介入媒體，到哪去了？如果倒過來，是「中天52台」如此逆眾來封鎖新聞，那會是什麼下場？「編輯室公約」是來幹嘛的？怎會公約定不報這公領域的事？這是誰決定的？哪個人有這海派？

「滿嘴仁義道德，一肚子男盜女娼」，沒辦法，也只能這樣結論。（作者為自由作家）