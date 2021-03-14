以前的我，覺得台灣好大，在這塊3萬6千平方公里的土地上生活近25年，卻都還沒將他迷人的面貌看清；後來的我，覺得大陸好大，短短在大陸生活3年的我，發現大陸日常慣用的度量衡和比例尺，往往是我在台灣使用的基本單位乘以10起跳；現在的我，覺得世界好大，發達的交通運輸讓位處台灣南部的高雄，來返北京不過6個小時，而一趟往返西歐的航班，基本上也要20個鐘頭算起，有限的知識儲備與所見所聞，真的限制了我們想像世界的廣度。

被限制了對世界的想像

還記得國中的時候，跟著媽媽去了一趟香港，那算是我第一次跨出台灣海關吧！看到高聳參天的摩天大樓，在夜晚築成的一道城市天際線，讓我感受到香港的繁華，看到鱗次節比的公寓大廈，兩個老伯伯在各自家中窗戶的對談，讓我體會到握手樓的真諦，翻閱一下旅遊書籍介紹，才發現台灣是香港面積的30倍之多，足足有1000多個澳門面積組成的大小，中學地理課本常說：台灣是個地狹人稠的地方。頓時覺得都是些胡說八道，台灣簡直地廣人稀、物產豐榮到可比加拿大、澳洲等地。

碩士，我選擇在大陸進修，但這裡又徹底顛覆了我的三觀，在地圖上看起來不過也就六環的北京市，還被整個河北包覆住，估計也就這麼大吧！我是這麼告訴我自己的，甚至發下宏願：三年內最少要踏遍34個省分的1/3。後來才知道，這樣「小小的」北京市，占地面積竟然將近台灣的1/2，也就是說，北京市在全世界198個國家總和的土地面積裡，也占有個0.1%的分額，看起來真是不小了。

北京市昌平區坐地鐵到大興區的距離，都能夠讓我從屏東縣搭火車到台中市，這距離已經足夠跨越台灣7個城市之多，但是在大陸呢？我依然在北京市的腹地裡，就像孫悟空再怎麼神通廣大，觔斗一翻能夠十萬八千里，仍舊逃不出如來的掌心。除了海南外，小一點的省分也基本都是台灣的3倍算起，經度位在120-122度的台灣和港澳一樣，都屬於東8時區，而整個大陸就這樣橫亙在遠東的東亞大地上，從東5時區到東9時區，跨越整整5個時區。台灣2400萬人口放在世界，也算處在第一四分位的位置，基本上這個量級和澳洲、北韓、斯里蘭卡與馬達加斯加等地差不多，但是面對對岸14億5千萬這樣龐大的數量，我們姑且把整個中國比喻成一個摸彩箱，算下來都要抽個100次，才有那麼1次的機會抽到名字為「台灣人」的綵球。

全球貿易總額裡面，台灣對世界的GDP貢獻大概占0.913%，也就是說全球每1000元的流通，就有近1塊錢是台灣貢獻出來的，台灣也是世界上第17大貿易區，這樣的成績單讓身為台灣人的我感到十分自豪，但放在大陸眼前，又是不一樣的體量展現，大陸是世界第二大經濟體，對世界GDP貢獻達17%，是台灣的170倍之多，世界第三大的領土，幅員橫跨960萬平方公里所帶來的經濟價值，確實不容小覷，地大物博的概念在此時被定義出來，現在都要畢業了，而我當年的遠大抱負，至今才勉強完成行遍所有省分的1/5。

誤以為大陸是蠻荒之地

大一時期的我，還真是個不知天高地厚的小鬼頭，或許是因為生長的環境使然，從出生到大學就一直待在高雄，身邊的朋友也沒幾個去過大陸，對大陸的印象要嘛是來自年長一輩的口耳相傳、要嘛是資深媒體人在頻道上的大肆渲染，大陸哪個省分在哪裡，古稱又叫什麼，我們還真是有點模糊。沒有真實觸碰到大陸的我，一直覺得大陸是個蠻荒之地，用自己勾勒的輪廓去描摹對岸的框架，就是因為經濟落後得不行，所以廣東人才要吃狗肉、四川人才要吃兔肉、雲南等邊疆一帶的人才要吃昆蟲果腹。

老一代人說對岸以前常有水災、旱災、蝗災、火災、雪災、風災、震災等問題，導致糧食不夠造成的饑荒，更是讓我相信自己的理解是對的，加上媒體和國際輿論的炒作，相信榨菜事件、茶葉蛋事件等，也是大家茶餘飯後自我調侃最津津樂道的事情。等到真的踏上大陸這塊土地，我才知道自己是多麼搞笑，以前在台灣交換的陸生跟我分享的見聞，我都是半信半疑，現在我不得不信，看到北京高度交織的地鐵線、全國四通八達的鐵路系統、大量便利且低噪聲的電動公車，尤其是大興國際機場與首都國際機場登機門的數量，那是要怎樣的吞吐量才需要這麼多的登機門啊！原來廣東是全中國GDP總額最高的省分，拉出來排在世界各國裡面，都能夠排到前10名，四川素有天府之國的美名，物產豐饒足以幫助三國的劉備雄霸一方，而離台灣最近的福建，在2020年首次超越台灣的GDP總額，國際貨幣基金會（IMF）更預測中國在2028年會超越美國成為世界第一大經濟體，這些數據和資料確實把我震撼了不少，才知道自己是多麼渺小，需要好好重新建構對大陸的認知才可以，他們不是因為落後才吃狗肉、兔肉和昆蟲，只是因為這就是他們生活文化的一部分。

台灣還有很多更厲害的地方

但這樣的盲點，似乎也發生在對岸同胞的身上，許多交流過的長輩們，聽到台灣兩個字，第一印象就是阿里山和日月潭，年輕一點的可能知道台北101，但是好像台灣就真只有這麼幾個景點，甚至有些人不知道台灣也有個故宮博物院，還是中國三大博物館之一。後來才知道原來他們的教育還真對台灣沒有太多著墨，畢竟那麼多省分、那麼多的篇幅需要放在試卷裡面考，台灣也不過就這麼大，能夠從鄧麗君歌唱的一曲《高山青》裡面瞭解到的台灣也就這麼多。

而我想說：台灣不只有阿里山和日月潭，台灣還有玉山和蓮池潭，3000米以上的大山，台灣起碼有個數十座，蓮池潭也數度榮獲亞洲著名景點，太魯閣國家公園、花東清水斷崖都是值得大家一看的觀光勝地，台灣不只是小學課本余光中的那些描述，或僅僅是個寶島這麼簡單而已。

幾次和大陸朋友的交流，我問他們：誒，在你們印象中的台灣是什麼樣子的呢？他們答：美食天堂、水果很甜、偶像劇、台灣腔、不是想去就能去的地方、自由的空氣、以及隨處可見的藝人。這些答案讓我覺得還不錯，至少都是比較正向的吧！但是台灣還有很多更厲害的地方，比如：台灣半導體積體電路產業的規模是僅次於美國的存在、台灣電子廠在世界500強的排名也是身居前列、台灣學子受高等教育的比例非常高，這也是為什麼許多國際大廠如：美光、蘋果、微軟、英特爾和ASML等，願意將台灣設為生產與研發的重要基地，台灣的醫療建保、社會保障、文藝底蘊和農業技術也在世界頗具盛名，人種非常之多，光是原住民就有十幾個不同族群，加上來自中南半島、南洋群島、東北亞與各國前來務工的人們，台灣多種族融合的文化頗具色彩，還有，其實台灣的藝人確實不少，但是他們普遍都集中在台北都市圈，而且他們也都蠻低調的，所以若不是真刻意去圍堵他們，基本上要見到他們也沒有那麼容易。

期待更多真摯與真情

最後我想說，不要用先入為主的成見與想法去看待他人，親自去體會當地人的生活，才能領悟其中之道，每個文化、每個地方都有他可愛的地方，只是我們沒有用心去觀看，一沙一草一世界，真正的美只有自己去體會，才是最真實的體驗，兩岸三地是如此、整個世界更如是，希望彼此能夠卸下心房，更多真摯的交流、更多真情的噓寒問暖，讓彼此能夠走得更近，才能一起行的更遠。

（黃悅軒/北京大學台生）