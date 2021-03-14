老饕麵食館老闆娘丁玉芳過去曾和朋友合夥開過「阿芳麵食館」、「老饕現炒」，其廚藝頗受饕客肯定，可惜後來都因為過於勞累生病收掉，兩個月前又在五常街46號開起「老饕麵食館」簡化餐點，只提供陽春麵、肉燥飯等供出外人飽食的家常料理，店裏除燙青菜，佐麵配飯的魯味也就成為客人們桌上的佳餚。

老饕麵食館以真材實料、經濟實惠最令鄰居、鄰近學子誇讚，大大一碗陽春麵只要35元，店內最貴的酢菜肉絲麵、特味酢醬麵也只要50元。

店內的滷味都是丁玉芳到傳統市場採買，再以黑麻油、薑、蒜、冰糖、素蠔油加上中藥香料、辣椒提味，依各種不同食材分開滷製，其大雞卷軟Q鹹香、豆包脆中帶軟很夠味、海帶軟而不爛、大小豆干滷汁入味愈吃愈香。

其豬耳朵帶著軟骨的脆，肥瘦比例合宜，入口咬到軟骨的脆還吃得到耳邊肉的香腴；比較特別的是豬舌，丁玉芳說，豬舌要先洗淨再刮去舌苔再用慢火滷製，豬舌爽脆可口愈嚼愈香。