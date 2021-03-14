中國全國人大3月11日通過「愛國者治港」的選制改革之後，西方國家除了英國外交大臣拉布通過推特批評中國不遵守《中英聯合聲明》之外，其他的國家幾乎是不吭一聲，而美國對香港問題更是出現無牌可打的窘境。

從2019年香港掀起「反送中」示威熱潮，西方國家期待香港能夠進行「顏色革命」達到全面民主化，並能展延到大陸，帶動大陸人民翻轉中共的極權體制。

但是，去年港版國安法實施之後，泛民派人士一一被追訴，香港的民主之火一夕被中共給撲滅，西方國家想聲援不僅無著力點，更急於從香港大撤退。

如今，中國全國人大通過香港「愛國者治港」的選舉制度，把香港變成中國另一個北上廣深之外的大城市。對此，除了英國發表聲明之外，全球幾乎是放棄對香港的再度聲援，讓香港這顆「東方之珠」黯淡無光，也讓美國喊出要跟中國進行「大國競爭」的口號，已先行輸了一棋。

現在對香港或許只能問：「東方之珠，你的風采是否浪漫依然」？