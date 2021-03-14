國家通訊傳播委員會（NCC）是獨立機關，依照〈中央行政機關組織基準法〉規定，獨立行使職權，自主運作，不受其他機關指揮監督；〈國家通訊傳播委員會組織法〉也明定NCC委員應超出黨派以外。所謂獨立機關，就是不對黨政勢力屈膝，拒絕黑手染指。

依法獨立行使職權，已作古的監察委員陶百川是典範。身為國民黨員，他曾經公開聲援涉及美麗島案的黨外人士。在任職監察委員時，陶百川提案反對報禁、為雷震案糾正行政院，國民黨內有聲音要開除他黨籍，他卻堅持「把國家利益置於黨誼、黨德與黨紀之上」，辭掉監委。

丁渝洲也是努力將機關中立化、排除政治干預的典範。陳水扁贏得總統、政權易主的第十任總統選舉，國安局長丁渝洲在大選期間推動「國家安全情勢簡報」制度，向各黨總統候選人報告國家處境，以利候選人擬訂政見，形成台灣民主政治的慣例，力求讓情治機關政治中立。自允為國民黨終身黨員的丁渝洲，當時被國民黨陣營批評，指控他為民進黨造勢。

獨立機關堅持獨立行使職權，就如同駕車不能闖紅燈、當官不能貪污，只是基本的法律義務，不是高尚的道德要求。前美國聯邦調查局長詹姆士·柯米，一再抗拒與總統川普單獨會面，一直到他被開除。柯米堅持，只有總統與局長兩人在場的深談，會讓總統有機會干預聯邦調查局的獨立性。柯米憤怒地向他的直屬上司—司法部長抗議，他要求司法部長必須擔任總統與聯邦調查局長之間的緩衝，不能讓總統和局長私會。

柯米的看法，前美國副總統高爾在擔任參議員時便主張過，討論美國〈美國食品藥品監督管理局〉的獨立性時，高爾認為緩衝是維繫獨立機關獨立行使職權的重要機制。

因此，當今NCC失去獨立性，聽命於政治操弄，這罪不能全歸咎於NCC的主委與委員們。NCC組織法少了套機制，讓在野黨與社會輿論有效監督並協助NCC獨立行使職權。但也因為形勢艱困，NCC要避免民進黨的黑手干預很難，NCC委員們若能在逆境中依然勇敢擔當，背脊挺直的風骨將更令人景仰。

可惜，NCC裡不見陶百川，沒有丁渝洲，華視硬上有線電視52頻道案，NCC向政治低頭的痕跡更明顯。

去年十二月中天新聞被迫從52頻道下架，NCC主委陳耀祥於記者會上公開宣稱 「希望給公廣集團新聞頻道一個機會」，自毀獨立機關的中立立場。接著與中嘉有線電視高層喝咖啡，當面要中嘉撤回剛送出的寰宇新聞台，改送華視新聞台，並表示讓華視上52頻道已經得到黨政高層的支持。身為獨立機關首長，對業者如此坦率，開誠布公，表態NCC正任由黨政勢力踐踏。

因為NCC的表態，中嘉數位有線電視集團等十二家公司在二月八日向NCC申請華視新聞資訊台上架52頻道，之後進度神速，NCC 三月十日就排入委員會審議，但極不透明。華視上架案在審議過程中，中嘉執行長揭朝華、華視總經理莊豐嘉、公視代總經理徐秋華都到會說明，地方政府以及某些NCC委員有意見，委員要求補件、續行審議，但NCC罕見地以不方便透露為由，不正式說明各地方政府的意見為何？NCC委員對此案關注的議題為何？華視需再補充什麼資料？面對疑問，NCC態度隱晦。

華視案之前，便有好幾個新聞台案在NCC排隊審查，有等了一年多還沒機會審，華視新聞資訊台案才一個月就排上了。華視案不透明，因為疑點重重，可能原因有幾項。一：華視新聞資訊台沒有自己的執照，而是華視主頻道的一張執照下有四個頻道（台）。作為申請上架的主體，資格有疑義。二：華視新聞上架的營運計劃，抬頭是「華視新聞資訊台」，但計畫內容有些不是新聞節目，必須要再修改。

按理，NCC應該要求華視變更營運計劃內容，改為全新聞台後再通過。NCC為了向行政院長蘇貞昌交代，卻讓華視插隊，目前各系統業者也正等著看，NCC會不會讓華視新聞資訊台先搶到52頻道，再慢慢來變更其營運計劃內容。

新聞節目品質不錯的華視很無辜，被NCC扯進來攪局，完全被動，以至於什麼都沒準備好。NCC主委其實也啞巴夢到親娘，有苦說不出，覬覦52頻道的民進黨派系多、力量大、拚命施壓，既然難擺平，乾脆讓華視上，大家都吃不到。

現任NCC主委很苦，但也是咎由自取，自己惹出來的。就好像酒店公關，有的願意被帶出場，有的只陪坐並不出場，可是一旦破例，此後就不可能守身如玉。NCC主委一開始就臣服於蘇貞昌，一開始就讓人帶出場，蘇貞昌可以在NCC主委身體上下其手，各派系都看到了，當然紛紛伸出鹹豬手大摸特摸。

NCC必須像柯米拒絕與川普一對一會面一樣，NCC主委從此拒絕被蘇貞昌叫到行政院；若主委要拜訪立法委員，就一定要有屬下在場紀錄談話內容，或者學柯米被迫與川普單獨會談的作法，事後記下會談內容，並把內容發給所有的委員存參。期待NCC能在十分的恥辱中，還能留下一分的清白。

（作者為倫敦大伯貝克法律學校博士）