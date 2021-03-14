拜登入主白宮之初，筆者認為中美將步入戰略共生。在拜登執政近兩個月的今天，儘管其對華戰略尚未確定，但大方向似未偏離中美戰略共生。在一片國內政治喧囂與國外政策鼓噪亂象之下，實際姿態已不是刀槍相向，而是弱冷對抗了。常識決定了中美兩大國不能迎頭相撞，導致兩敗俱傷並殃及池魚。美國終究不能指望征服中國，中國也不可能取代美國。兩國只能妥協，在超越政治制度和意識形態差異的基礎上，謀求和平並存、發展繁榮。

在拜登政府外交清單上，中國被列在第一，美國各界所思所想所論也總是離不開中國。原因是中國發展太快、中國很特殊、中美接觸面廣。然而，人們容易被這種喧囂所迷惑，中美衝突沒那麼嚴重、中美對抗被誇大了、中美關係是可塑的。美國真正的危險是俄羅斯，雙方隨時可能正面交手。眼下，西方對俄制裁未了，俄烏衝突已然再起，一旦俄烏開戰，美俄必將直接對抗。美俄深陷傳統地緣政治矛盾，亞歐戰略格局再度成為焦點，中美矛盾將被擱在一邊。僅此一端即可見中美戰略關係有很大改善空間。美國拉歐盟、東盟共同對抗中國的策略也不順意，盟友需要的是和平發展與戰略平衡。美日印澳四國峰會開得也很曖昧灰暗。

是故，拜登政府目前是在一邊採取策略行動，一邊謀劃對華戰略。這是客觀環境與條件決定的，美國隨心所欲地制服強大競爭對手的時代已一去不復返。美方已無力大打出手，而須採用穩準狠的策略。例如中美貿易戰，拜登政府一站二看三邁步，不敢輕易出台新對華貿易政策。唯一發狠的是在科技方面，不斷收緊政策，對華為等企業、5G、人工智慧的做法如同科技冷戰一樣。

然而，鬧騰歸鬧騰，還得向前看，中美商定啟動高層接觸對話。布林肯很保守低調，稱之為一次性對話，否認其戰略對話性質。這其實是說給國內聽的，美國社會仍瀰漫這懼怕和對抗中國的情緒，尚難接受戰略對話這樣的轉變。但事實上，中美2+2高官會不僅有戰略對話性質，也是安排一攬子戰略對話的工作會晤。對話是為了好好地談問題，總要先亮明雙方立場，找到切入口，再一步步談下去。相信在拜登心目中，美國須有大格局、大博弈、大戰略，他需要這樣的歷史定位。世界需要戰略穩定，大國外交須動真格，不能像演戲那樣奏過門、走碎步、甩水袖。高官直接接觸有助於建立高層溝通管道、設立對話方塊架、準備最高層會晤。

中美2+2會談是開端，而不是終端，它將開啟艱難的博弈進程。中美矛盾就擺在那裡，交鋒不可避免，交鋒也是互動。坦直的會談不會否認分歧，而是彌合與超越分歧，尋求並達成共識。可以預料，在未來的對話中，美方將不改舊習，主動挑刺，實則是勉為其難，以攻為守；中方貌似只有招架，實則步步為營，成竹在胸。美方不能不說，但能做的很有限。中國不能不做，要說的也很有限。在香港、台灣、新疆、西藏問題上也一樣，美方是一定要說三道四的，中方也堵不住美方的嘴，但美方清楚邊界在哪裡。有些事情說歸說，做歸做，美方很難付諸行動。

以台灣為例，美方不斷插手，島內也有人配合，但中國大陸一動真格的，美台雙方都神經緊繃。又如新疆問題，美方喊得很響，實則啥都做不了，只是借題發揮、亂放空炮，證明自己維護了價值觀。其實，干涉也好、作秀也罷，有一點是美方很清楚的，就是世界上的大事情，得與中方商量著辦，否則辦不成。

（作者為上海東亞研究所副所長）