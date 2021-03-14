白德華

習近平在2012年11月中共十八大接總書記，成為黨和國家新一代領導人後，至明年中共二十大將屆滿10年。若依前兩任領導人胡錦濤及江澤民的慣例，習應該已選定接班人並準備退位，但因十九大隔年人大會議修憲，刪除國家主席連任一次的規定，加上黨章未規範總書記任期，中共二十大後習繼續掌舵應無疑問。只是習真要當萬年總書記嗎？看似也未必。

依中共往例，選定「接班人」都有跡可循。胡錦濤當政時的2007年中共召開十七大，當年有兩位「年輕人」進入常委會，習近平和李克強。兩顆新星的入列，等同向外界預示新一代「習李體制」的出線。2012年習正式掌舵前，在中央「實習」了4年，他先後兼任中央書記處書記、中央黨校校長、國家副主席及軍委副主席，這都是慣例上成為一把手前必要的中央歷練，也明白揭示，習就是新一代接班人，李克強則居次，為總理人選。

但這一傳統在2018年修憲後已打破。比如十九大後不到1個月，才剛成為政治局委員且接中組部長的陳希，出掌中央黨校，這就打破了30年來黨校校長由常委兼任的傳統；同年國家副主席李源潮卸任，如比照2013年習出任國家副主席的傳統，接任者就是下一代領導人了，可接任者卻是已70高齡的前中紀委書紀王岐山。至於軍委副主席，則是至今未有任何甄補動作。

習近平2012年成為一把手後，的確打破許多傳統桎梏，10年來看得出厲兵秣馬、勵精圖治的決心，大刀闊斧改革黨內沉痾，進行史上最強的反腐行動，潔身自愛且不留情面。身兼十數個涉政經軍社一級機構的指揮官，表面上權力一把抓，實際是對中國崛起、民族復興貫徹頂層設計、高效行動的展現。只是外界好奇究竟他的下一步怎麼走？

值得關注的是，剛閉幕的「兩會」對中南海權力格局做了微妙調整，修訂施行近40年的《全國人民代表大會組織法》，日後部分國家領導人如副總理、國務委員、軍委副主席人事任免或撤銷，不用年度人大會議表決，直接由兩月一次的常委會批准即可。表面上似是人大擴權，微調頂層權力平衡，但這不也代表高層日後用人取才更靈活，隨時可上下？習不喜歡黨內醬缸文化，誰能肯定這不是習拔擢未來接班人的又一頂層設計？

「評價一個國家政治制度是不是民主、有效，端看國家領導層能否依法有序更替。」中共理論刊物《求是》披露，這正是習近平近年不只一次所強調的。今年7月中共建黨百年，明年二十大，面對第一個「雙百」將屆，習近平的確逐步帶領中國走向創新、突破。信仰實用主義的北京領導層，或許懂得怎麼做對中國最有利，外界也只能邊走邊看了。