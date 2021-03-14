新加坡總理李顯龍接受BBC專訪，強調在中美之間「新加坡無法支持任何一方」，這非常值得台灣參考。

新加坡在國際間的地位與能見度一直相當特別，雖然只是一個人口不到千萬的彈丸之地城市國家，但一直擁有與國力不成比例的國際能見度與影響力，主因就是新加坡前總理李光耀高超的國際政治外交手腕，讓星國擁有相當大的國際影響力，李顯龍繼承了這個影響力。

對中美的關係，李顯龍明顯不看好，認為中美之間的衝突比5年前更可能發生，只是他認為發生軍事衝突的可能性「還不大」；在中美競爭中，雙方爭相拉攏各國「站邊」，李顯龍稱新加坡無法支持任何一方，而且「這對許多國家來說是一個問題」。

李顯龍已多次表達「不站邊」的立場，而且說東協國家多持這種立場。他甚至明白說出「沒有多少國家願意加入缺少中國的聯盟…各國不會希望加入冷戰式聯盟」。

新加坡與東協國家的立場非常明白：大部分國家不希望美國離開，因為他們的安全要靠美國的實力制衡大陸；但也沒有國家要站邊挺美國，因為大陸已是所有國家最大的出口市場、最大的貿易夥伴，為了經濟，沒有一國想跟大陸為敵。

台灣的安全要靠美國，經濟卻與大陸密不可分，蔡政府應多參考李顯龍與東協的「不站邊」哲學，才能追求台灣最大的國家利益。