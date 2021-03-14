中共中央、大陸國務院2月24日印發《國家綜合立體交通網絡規畫綱要》，預定2035年前實現「全國123出行交通圈」目標，也就是都市區1小時通勤、城市群2小時通達、全國主要城市3小時覆蓋，台灣也納入規畫，準備在2035年把鐵公路建設推進台灣，可以視為大陸對統一的願景規畫與主觀期望。

把鐵公路建設推進台灣

這份文件由中共中央、大陸國務院共同印發，屬於頂級規格。按常理，一般涉及交通事務的規畫文件由國務院出台就到頂了，但這份文件由中共中央共同發布，確實非同尋常，但在台灣並未引起太多關注。主要是這個計畫已經談了至少10年，卻只聞樓梯響，何況以兩岸關係及東亞地緣政治現狀，可行性等於零，不值得討論。

綱要中指明「規畫期為2021至2035年，遠景展望到本世紀中葉」，並沒有具體說哪些內容屬於「遠景規畫」範疇。換句話說，還保留著哪些內容屬於「遠景」，可以展望到本世紀中葉的解釋權。這也就是虛虛實實、含而不露的妙用，不讓戰略意圖成為明牌。換言之，福州到台北鐵公路建設的時程有兩個可能，一是2035年完成規畫，到本世紀中葉完成，另一個可能是2035年完工。福州到台灣有海峽相隔，兩者之間距離大致是122公里，要實現福州與台北的公路建設，就必須修建海底隧道（含部分跨海大橋）。橫跨122公里的跨海大橋修建需要多少時間？

以港珠澳大橋作為參考。港珠澳大橋全長55公里，該橋2009年12月15日動工，2018年2月6日主體工程完成交工驗收，建設周期大概是8年多一點。橫跨台灣海峽有122公里距離，差不多是港珠澳大橋長度的2倍，所以這個工程的建設周期也不會太短，根據大陸橋梁工程方面的專家估計，大致6～7年左右，如果用2035年減去7年就是2028年必須開始動工。

這麼一個巨大的工程前期還要有一定的準備時間──包括沿海水文地質條件勘探，還有工程設計，這個時間周期最快也要1年左右，也就是在2027年就要在台海兩岸開始前期準備工作。

2027年是一個很有意思的時間節點。按照「中國製造2025」的規畫，到2025年中國基本實現在各個核心關鍵技術的自主可控，去年日本智庫與英國經濟和商業研究院不約而同預測，到2028年中國GDP規模將超過美國，也有可能提前。對中共而言，2027年剛好要舉行21屆全國代表大會，也是中國人民解放軍建軍100周年。那麼，2027就是一個確定的統一時間表嗎？也不是。畢竟在這個文件中也留著一個「遠景展望到本世紀中葉」的尾巴。

與美攤牌越往後越有利

跨台海鐵公路建設計畫需要台灣的配合，不論是民進黨或國民黨執政，大概都不可能。換言之，實現的前提必須是兩岸統一，至少要有中程協議，否則很難想像。若真是要在2027年完成或部分完成統一，大陸該怎麼做？

大陸必須按照時間表有計畫、有步驟地推進，將代價控制在可接受的範圍內。反之，若因為突發事件或被狂熱情緒綁架提前啟動兩岸統一，就是在敵強我弱下倉促上陣，其代價之大可能遠遠超過想像。以台灣在美國圍堵中國第一島鏈中的關鍵位置所在，站在美國的立場，不到萬不得已，絕不會容忍大陸拿回台灣。大陸一旦在台灣動手，就意味與美國在戰略層面總攤牌！

不要忘了，美國在金融、科技等領域仍有壓倒性優勢。假如在沒有做好充分準備的情況下，輕易啟動兩岸統一，美國可能的反擊手段包括經濟制裁、以武力封鎖大陸航運等。總而言之，沒有準備充分時去啟動兩岸統一，在地緣政治上嚴重威脅了美國的全球霸權，美國一定會傾全力來打擊大陸──甚至不惜付出巨大代價。

若要依預定的時間表來統一台灣，需先減少對外部經濟循環的依賴、實現產業鏈自主可控、與日、韓、東協國家、歐盟經濟深度捆綁；提高石油產品戰略儲備並降低依賴；在俄羅斯、非洲布局大豆種植；在非洲開採鐵礦；加快海軍力量建設。

統一需要有充分的準備，中國處於上升期，美國處於衰退期，時間是中國的朋友，台灣問題對大陸急不得。中美在台灣問題上的戰略攤牌越往後推，力量對比就越對中國有利。 （系列完）