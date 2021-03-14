全球的新冠疫情雖有緩和趨勢，但跨國性活動持續受阻，邊境何時開放仍是未知數。由於各國疫苗開發進度不一，加上世界衛生組織無力有效公平分配，甚至時有生產國阻擋疫苗輸出到其他國家的消息，導致近期出現了所謂「疫苗外交」主導國際政治走向的奇特現象。

就在中國大陸的疫苗外交漸有斬獲之際，美國、日本、印度與澳洲4國領袖12日舉行的「四方安全對話」（Quad），也決定啟動一項融資機制平台，預計到2022年底將疫苗產量提高到10億劑，以解決印太地區，尤其是東協國家的疫苗短缺問題。雖然4國領袖未明言此舉是否針對特定國家，也沒有說明此疫苗機制是否為世衛COVAX的一部分，但在國際奧會宣布將為東京奧運選手施打中國大陸產製的疫苗而引發各國反彈之際，該項合作計畫不無有反制中國疫苗外交的高度意味。

自從美國總統拜登上任後，就面臨了中國打疫苗牌的龐大壓力。據外媒統計，自大陸領導人習近平宣布中國製疫苗為「全球公共財」之後，北京已向45個國家承諾提供至少5億劑疫苗，被外界認為是想藉疫苗擴大其國際影響力。

此次Quad4國尋求在防制新冠肺炎疫情、對抗專制體制挑戰、新興科技、供應鏈和氣候變遷等重大議題的合作，雖沒點名中國，但很明顯的，美國已邁出反制北京疫苗外交的第一步。

相較之下，台灣卻面臨有錢但買不到疫苗的困擾。到目前為止，僅有11.7萬劑AZ疫苗抵台，眼看各國陸續展開全國性的施打作業，台灣何時才能開放邊境管制，外界普遍憂心。尤其是常需兩岸往返的台商問題更迫切，兩岸官方無法洽談商務綠色通道，許多台商因疫情長時間無法回到大陸，造成經商的困擾。

最新報導指出，中國大陸宣布，15日起對持有施打陸製疫苗證明的外籍人員及家屬給予通關便利，申請資格包括赴陸復工的外籍人員及其家屬，和緊急人道主義的需要。這可說是大陸疫苗外交往前再邁一步了。兩岸的邊境開放速度，台灣恐怕輸大陸越來越多了。

對於國際奧會將為東京奧運選手施打大陸疫苗的作法，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，我國奧運選手將在國內施打疫苗後才出境，避免了國手須打大陸疫苗的尷尬。然而，國際奧會已接受大陸疫苗，倘若未來世衛COVAX也開始分配大陸疫苗，台灣卻因自購疫苗到貨速度太慢而影響邊境解封時，指揮中心指大陸疫苗不安全且拒用的說詞，恐怕就難以再取信國人了。

就在蔡政府還為自己的防疫成績沾沾自喜之際，多國早已陸續超前台灣，疫苗施打日漸普及，更開始規畫疫苗護照，中國大陸更藉疫苗外交深化和各國的關係，把台灣的口罩外交遠遠甩在後頭。這次的新冠疫情大作戰，台灣的表現會不會虎頭蛇尾，蔡政府要有所警惕，只靠抹黑大陸，也無法為自己加分的。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）