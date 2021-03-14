兩岸關係的隱患不在直球碰撞，而是在縫隙處的皸裂。大陸禁止台灣鳳梨進口看似影響兩岸經濟規模有限，其實卻嚴肅投映著一種中南海決策的「心態丕變」！這種心態轉變「無形卻顯無情」，開始不在乎了，點滴差異之間，似乎隱約可以測出一顆鳳梨到一顆飛彈的距離。

北京的「對台政策」過往採取面對民進黨／國民黨、台獨分子／台灣民眾「分離對待」的策略結構，其中特別友善的兩大族群是「地方農民、年輕世代」，長期祭出各種優惠政策疊加，即使發生重大政治衝突，也力求避免傷害到台灣基層。這其實是一種「情懷」！既是統戰手段的必須，卻也同樣是兩岸統一訴諸「歷史正義」所據。

兩岸政治決策，擁有從「情懷／戰爭」兩大極端意志之間的所有光譜。再多國際變化與世事碰撞，北京決策者的意志，過去始終是以「歷史正義」去維繫任何關鍵性的發動。也因此，真正值得警覺的是一旦「情懷開始消失」！這就顯示了決策意志開始向嚴肅的戰爭方向偏斜，即使眼下看來偏斜維度並不大，但那得端賴站在哪個角度看：比如一旦站在香港來看兩岸台灣。

而關鍵依然是「反送中」造成！一度燎原失控的香港社會恢復平靜了，並未讓中南海的決策層同樣平靜。北京決意不再讓「黎智英掛勾美國、港獨新生代滋生」這類動盪今後還有任何空間，於是從推動港版國安法，到眼下放大招即將徹底修改香港選舉制度。這些都意味著，對於維持國際看待香港長期具有「民主自由、繁榮示範」的「門面」需要，今後完全不Care了！

不被在乎的還包括香港阿里巴巴、鳳凰衛視在內，眾多一竿子原本「門面粉飾」意義的民營企業，最近也都全部入駐「黨」的管理監督團隊，有些甚至連經營權、股權也都被強制換手接手。乍看之下雖都是產業出現弊端之後「加強監管」的調控介入，可一旦將所有大小「撮揪」起來觀察，這波民企調控完全是歷來空前，且全面性的徹底改變！

這也是觀察北京從「香港」移往「台灣」的決策動向，「鳳梨禁止進口」雖是小小政策變化，即使是銳意針對民進黨「國安、兩岸」部會高層人事調整所發動，但那個原本「不傷害農民」的政策禁忌界線，確實就此打破了！一如面對香港「一國兩制」的精準界線既然做不到，也驗證了沒有意義，最終只是助長港獨勢力，那就沒有什麼還需要繼續在乎的了。

台灣這1年多來，幾乎每天都有解放軍機「越線」逐漸形成常態。過往一架敵機現蹤，三軍緊繃如臨大敵，如今兩岸軍情壓力在習慣中麻痺，重大危機彷彿化成輕微隱患了。海峽軍情背景與國際軍情介入角力有關，有些人樂觀指望美、日因此協助防禦台灣，卻忽略了北京必然也將主權強勢加壓，讓兩岸戰爭的「最初星火」今後變得直接且易燃。

北京正在放下歷史情懷、放棄基層情感、自由經濟不用了、門面粉飾不必了，直到一步步通往「完全不在乎了」！兩岸戰爭的時間距離，也就此清晰浮現。北京最近對於「統一」的強調呼籲，儘管是針對國際介入香港、新疆問題的反制回應，但兩岸三地正在默默發生的變遷，顯示著北京確實浮現某種「失去耐性／嚴肅考慮」的傾向，乃至具體行動。

鳳梨可以透過宣傳動員消化，但海峽兩岸自始至終只有「戰爭」這一個真正且唯一的問題，並且無從被輕易消化。民進黨即將啟動「修憲」，默默統一與默默台獨的摩擦終究藏掩不住，即將是將兩岸推往又靠近戰爭距離的下一步。