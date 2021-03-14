民進黨立委 王定宇。(圖/本報資料照)

民進黨已婚立委王定宇與民進黨發言人顏若芳，遭媒體跟拍爆料兩人多次同居一室，疑似關係不單純，引發街頭熱議。儘管政治人物爆發不倫所在多有，但王與顏的反應卻與眾不同，兩人可說是史上最強勢的緋聞CP。

事發之後，兩人都沒有公開承認自己行為不檢，更沒有道歉；他們將兩人關係定位為「房東與房客」，月付8千元帶早餐和接送的超級優惠租金，令人無限嚮往。民進黨政府努力想推動居住正義、減輕租屋族的負擔，顏若芳可謂身體力行，難怪迄今未辭發言人職務。而王定宇則更厲害，案發2天後即「滿血復出」，大搖大擺上政論節目，甚至兇巴巴地要議論者好自為之。

政治人物遇上緋聞，通常政治生命總會受到折損，而當事人至少會低調一些，王定宇卻趾高氣昂。為何他可以如此？因為王定宇有3大靠山，分別是派系、綠媒和深綠選民。

王、顏都來自民進黨內的新興派系，即前稱「海派」、現在的「湧言會」（湧言文化基金會）。這個黨內最年輕的派系近年來展現積極的企圖心，政治版圖和影響力正快速擴張中，加上逐漸收編謝系成員，湧言會已成為民進黨內不可小覷的力量；另一方面，外傳王定宇有意投入2022年台南市長選舉，或許因而引發黨內其他派系的側目乃至於掣肘。

也因為如此，這次王顏案被不少人解讀為是民進黨內的派系鬥爭。不過，從王定宇的強勢反應看來，這樁荒唐事件似乎並沒有對他造成明顯的傷害。緋聞案爆發的同時，還傳出王定宇連續2年財產申報資料完全一樣，形同複製貼上，實在是不可思議。他與監察院之間經過小小的口舌之爭後，監察院隨即好心提醒，如果申報資料有誤，應重新上傳。意思是結案不追究了。

為什麼黨內鬥爭傷不了他，連監察院都怕他？除了海派勢力大，更重要的是這個派系擁有媒體。這次綠媒封鎖不報導王顏不倫疑案，結果有調查顯示，不少向來只收聽、收看綠媒的綠營支持者，甚至不知道有發生這事，所以王定宇的形象和名聲當然也就不受太多影響了。

一位可能競逐六都市長的大牌立委，與執政黨發言人一周有5天住在同一屋內，這事非同小可，而綠媒居然可以集體噤聲，這麼不合理的新聞選擇，NCC不必了解一下嗎？

當然，王定宇可以如此猖狂的最基本理由是，他有始終無悔的綠色選民支持。緋聞案爆發後，有支持者表示，只要王繼續「抗中保台」，其他都是小事，可以不必計較。難怪事發之後，他上政論節目，面無愧色地談鳳梨，繼續擔任執政黨的打手，再以罵馬英九召喚支持者，讓他們知道，即使經歷這樁桃色疑雲，他依然戰力破表。

派系、綠媒、綠色選民，共同豢養出王定宇這樣的立委。然而，午夜夢迴，王定宇真的可以問心無愧？面對他的信仰，他真的可以毫無痛悔之意？天道好輪迴，蒼天饒過誰？出來跑，王定宇總有一天要還的。

（作者為作家）