2021年是中共「十四五計劃」開局之年，更是中國共產黨成立100周年。今年的全國兩會，備受矚目。習近平一共4次「下團組」，分別參與內蒙古代表團、醫藥衛生界教育界聯組會、青海代表團、解放軍和武警部隊代表團會同代表委員們交流商談國事。

觀察大陸「全國兩會」政策風向，有三大要點。一是會議文件，尤其是政府工作報告將提出當年度各項工作重點。二是中共高層「下團組」，即到各代表團聽取意見和參與討論，尤其習近平到訪的團組及他談話中釋放的訊息。最後是各部委記者會和壓軸的總理記者會。

在習近平的「下團組」談話中，有幾個「詞彙」反覆被提及，因此本文將盤點出這幾個關鍵的「詞彙」，來推測其背後所釋出的訊息，來探討中國未來政策的方向。

一、 高質量發展

「高質量發展」一詞被提及達11次，貫徹「高質量發展」是習近平對中國經濟發展下的總指導，從宏觀的層面上來說，不再是注重發展單一地區，而是期待透過已完成開發地區做為「領頭羊」，配合國家政策將成功的範例進行輸出，持續指導尚未開發完全的地區，且必須持續且堅持。例如，中國的脫貧計劃、「一帶一路」等，這些都是習近平為中國經濟發展所設定的宏遠戰略。另外在微觀層面，習近平也要求要產業升級，並緊扣產業鏈與供應鏈，以利部署創新鏈，不斷提升科技支撐能力。也就是「十四五計劃」所提出的一個重點，加快建構「國內大循環為主體、國內國際雙循環」的新發展「雙循環」格局。

二、 生態

「生態」一詞被提及達22次，展現出中國未來對生態、綠能科技等綠色發展的決心，美國總統拜登與川普政策主要歧異之一，就是對於氣候變遷議題的觀點，環保能源將是市場表現最令人期待的領域。拜登喊出四年將投入2兆美元與環保能源相關支出，讓相關企業全面受惠。再生能源、電動車與綠建築就是拜登政策下受惠標的。因此習近平也迅速展開布局，打出綠能經濟、電動車發展政策下，在中國境內幾乎看不到的化油機車了，取而代之皆是電瓶機車。在中國擁有世界上無可匹敵的市場需求下，美國電動車巨頭特斯拉CEO埃隆‧馬斯克(Elon Musk)也希望分食這塊大餅，並迅速在上海設立工廠與中國合作。因此從這幾次談話中反覆提及的「生態」一詞，可以看出習近平發展綠色經濟的渴望。

三、 黨史

「黨史」一詞被提及9次，中國共產黨是一黨專政眾所皆知，其黨的地位當然不在話下，習近平透過與重要幹部們的談話，反覆強調中國共產黨為什麼「能」、馬克思主義為什麼「行」、中國特色社會主義為什麼「好」，堅定不移聽黨話、跟黨走，實現建設社會主義現代化國家。一方面是樹立自己在黨中的歷史地位(兩個維護，維護習近平黨中央的核心、全黨的核心地位)，另一方面是確保在二十大中繼續連任總書記一職(廢除國家主席任期制)。習近平在「下團組」談話中談及「黨史」的次數相對於往較少，筆者推測今年是中共建黨百年，相信七月前後，習近平將會在黨慶上發表更多關於「黨史」的談話。

四、 民族

「民族」一詞被提及多達27次，明確的反應出習近平所提出的中華民族偉大復興「中國夢」願景，自十八大以來，習近平每年兩會的都會強調民族團結，因中國屬於多民族社會，任一民族的分裂都將對中共的統治基礎產生巨大的打擊，我們可以從習近平對新疆維吾爾族集中營問題、西藏達賴喇嘛問題、香港「反送中」議題，當然也包括我們今天所處的台灣所產生的兩岸議題，就此可以窺視出民族分裂一直都是中共的痛中之痛，因此我可以知道習近平會反覆強調「民族」一詞的重要性。在當今新冠疫情仍肆虐下、美中關係惡化將會使習近平在20大前面對巨大的壓力，他則希望能透過轉化民族情緒，來鞏固自己權威。

結論

中國自改革開放至今不過40年時間，已經逐步實現「超英趕美」計畫，屬於中國特色的社會主義模式不停對西方「民主社會」發起挑戰，國際體系也從美國獨霸的體系形成中美兩極體系。從此次習近平4次「下團組」談話中可以發現有部分「詞彙」反覆地被提及，可以從中了解發現到中國未來發展政策分針。習近平一手推動「高質量發展」的中國經濟，再到布局「生態」未來的綠色經濟目標，另一手緊握「黨史」來鞏固自己的權力基礎，最後凝聚「民族」來實現其中國夢的目標。

在後新冠肺炎時期，全世界不約而同受到這次人類浩劫影響，許多國家仍然無法擺脫疫情的糾纏，然而中國則是動用國家資源迅速控制疫情，把握西方政營仍處於愁雲慘霧的情況下，發展經濟並從新調整腳步，意圖實現中華民族的偉大復興。

(作者為地方智庫基金會政治幕僚)