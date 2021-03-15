當代的中國，本著濟弱扶傾的民族性，希望建造雙贏世界，或以各種可能的方案，既幫助周邊的國家，又解決國內產能過剩，更能富強了鄰國，讓自己的生產輸出，有更大的腹地市場，互利雙贏。與西方完全不同的思維策略和價值，假以時日，必然能創造出不一樣的新型國際關係。富強了鄰國，也擴張了自己的經貿國力，幫助別人，就是幫助自己的一帶一路，西方人還在摸索、探索、認知中。更多的時候，還在懷疑、誤解中。

中國vs.西方：保守謙虛的農業文明vs.冒險競爭的商業文明

農業文明為主的中國，不同於海洋商業文明的西方。西方的歷史從兩河流域發源，進入地中海，開拓海洋世界，再到大西洋，以海洋為舞台，冒險犯難的精神是其特質。茫茫大海中的船隻，只有到彼岸，才是真正的安全。在海洋，只能和大自然風雨、大海搏鬥求生存，產生冒險、犯難的精神。

海洋提供「商業發展」的生活型態，產生商業文明。冒險患難的特質，加上商業競爭的本質，形成競爭求生存的奧林匹克文明。競技場上，只有爭勝負的結果，沒有謙讓的道理，贏得勝利就是正道。

相對於中國，從黃河流域往南發展，經淮河、長江、江南，都在肥沃富庶的土地，發展出農業文明，特色是保守，不是競爭。

農業必須順天時，依地利。農作物從種植起，必須依節氣、等時間，不能揠苗助長，只能春耕秋收，一切生存靠土地、靠天候。不與天爭，而依天時、天道求生存。好不容易有一塊安生立命之地，豈能輕易離開，安土重遷、順時守成，才能生存。中西雙方是兩種差異極大的文明。

同樣問題，不同答案的中西方

在生活上，千萬不要問外國人，太太漂亮否？這會難為他了，因為他會翻遍字典，把最漂亮的字眼拿出來，形容太太多美麗。反之，問老中，則是不一樣的回應，看看中文「賤內」、「拙荊」、「那口子」、「娃的娘」，就知道。

請問府上哪裡？中國人會說，小地方上海，西方人會說，我住在世界最美麗的都市巴黎，最偉大的城市紐約……都是高大尚的形容詞。

差異極大的中西文明，在西方船堅炮利下，衝撞了一次，中國被撞得幾乎支離破碎。

經過歷史的磨難、淬鍊，中國從受辱受難中逐漸認識了西方，也引進西方的價值、思維，改造了自己，同時也走出了自己的路。隨著大陸改革發展的成就，中國人再度找到了自信。雖歷經西方市場經濟的洗禮，內心仍存中華基因的中國企業，如何迎接挑戰、創造輝煌。同文同種的台灣，何嘗不是如此呢？

（待續）