是的，最近讓我不斷反思的問題就如同這個標題一樣，台灣！你到底還有什麼特色呢？

之前一個大陸的學弟忽然在WeChat上密了我：最近常常看到跟台灣有關的新聞，想問一下現在台灣有什麼好玩的，有什麼特色呢？我打算畢業後去台灣自助旅行。臨時被這麼一問還真的不知道該怎麼回答了，呃……是晴朗的氣候？是溫暖的海洋？是好吃的美食？是虔誠的信仰？

■大陸學弟之問

就在語塞之際，我傳了一個笑臉的動圖，說了一個超級官腔到不能再官腔的答案：是人。隨即又發了一個解釋：大部分台灣人生性樂天知足，常常都是面帶微笑，人與人之間的相處比較安逸自得，沒有什麼競爭的環境，也就過得比較順遂吧！大家吃飽喝足又是一天。

我後來才想到學弟是要來台灣玩，而且他也認識我這台灣人了，好與不好基本上早有想法，所以後來又多打了一個台北101，學弟問：台北101的規模大概多高呢？我說：大概是500多米吧！學弟答：我們廣州也有幾座500多米的樓，不過好像要蓋這種樓，要跟政府申請，中國在造橋還是比較厲害的。

一番交流後，我感覺好像不應該說台北101的，論基建實力，還是大陸比較厲害，但說真的，其實台北101還獲得過幾項很不錯的殊榮哦！比如：是Guinness世界紀錄全球最長、最快速電梯的締造者，電梯速度約每小時70公里，由5樓入口搭乘電梯至89層觀景台，只需要短短的30餘秒，而且電梯行駛的進程內，一點晃動感也沒有，不只是整棟大樓具有防震的阻尼設計外，電梯也是自帶阻尼器，台北101的發言人說道：如果在電梯內立硬幣，硬幣也不會在電梯運動的過程中倒下，可見其做工之精巧。整個大樓帶有巨大的球形減震系統，比起傳統的剛性強化結構體，台北101對付震災所使用的技術就是——跟著地殼一起跳舞，隨著震盪的搖擺，球形的阻尼器也會跟著出現位移以減輕地震造成的傾斜，讓在台灣這塊常年飽受地震災害影響的地方，也有築起摩天大樓的權力。

■經濟實力不減反增

為了能夠讓自己更瞭解自己生長的土地、為了讓更多人認識我們台灣、為了讓比我們小的00後甚至10後的台灣新生代知道自己雙腳所踏的家鄉，這陣子來回隔離期間，我一直在查閱相關的介紹資料，希望能讓更多人看見台灣的影響力。

據台灣2020年底的報導所云，台灣央行的外匯存底已經突破5000億美元大關，截至10月底，月增16.43億美元，達到5012.41億美元，已經連續刷下17個月的的新高記錄，在全球遭受新冠肺炎重創之際，台灣的經濟不減反增，半導體個股強悍的走勢讓台灣的外資熱錢不斷湧入。

想必大家都知道外匯存底可以一定程度上反應一個地區的經濟健康度，各國外資是否覺得你值得投資、世界金融組織判斷是否可以借貸給你，都會從外匯存底這個層面作為參考標的之一，而台灣花了約8年的時間排到了世界第五的位置，僅次於大陸、日本、瑞士以及印度。但是這些地方的土地面積都比台灣大，有的甚至大的不只一點半點，要嘛是人口比台灣多好幾倍，要嘛就是世界的金融重鎮，所以台灣能夠排到這個位置，還是十分不容易的。

2020年世界500強企業裡面，台灣有9間公司之多，其中除了兩間是和金融相關的公司外，其他7家公司都是與製造相關的產業，可見台灣強大的工業底蘊。全球大量的電子組件如：散熱片、印刷電路板、被動元器件、晶圓片、miniLED等，有很大部分的市場訂單都掌握在台灣手上。2019年全球工具機出口總量排名，台灣位居世界第5，今年因為後疫情時代的到來，各國經濟秩序逐漸恢復，台灣機械公會表態：樂觀看待今年的工具機市場，有望突破1.2兆台幣（300億美元）大關。

■雄厚的工業實力

大量產銷歐美的捷安特與美利達腳踏車，是高端自行車品牌的代表，公路賽專用車的鋼構之輕，足以用一根小拇指撐起整台腳踏車的重量，據說有朋友將他的公路賽專用車停在大樓車棚下，因為颱風將他的腳踏車吹走，雨過天晴後，他想出門運動卻找不到他的自行車，後來才發現他的車子竟然被吹到隔壁巷弄的一棵老樹上，神奇的是除了他的車子落了點灰和枝葉外，腳踏車竟然毫髮無損。

捷安特和美利達他們家的產品確實頗靠譜，據他們的官網的公布，受惠於全球自行車的需求日漸增長，捷安特的2月營收年增4成，美利達則年增6成，這些也都足以證明台灣在製造上的實力。

雄厚的工業實力還需要有強大的運輸物流作為輔助，才能將自家的產品遠銷國外，尤其像台灣這樣的島嶼，對於出口型經濟的依賴更甚其他地方，1960年代成立的長榮集團就是這個產業的佼佼者。他是世界最大的航運公司之一，海陸空物流鏈版圖橫跨世界三大洲，台灣最大的高雄港埠裡面，幾乎都是長榮他家綠色的龍門吊架和集裝箱。素有海上皇帝之稱的張榮發先生，以及他海上帝國的事業版圖，讓我不禁想起明朝時期的國姓爺——鄭成功將軍。

■美食王國水果之鄉

民以食為天，在大家都是幹飯人和吃貨的年代裡，大家來台灣的另一大重頭戲就非美食莫屬了。台灣食物上融合許多自帶不同風味的特色菜品，如：棺材板、蚵仔酥、雞蛋酥、鼎邊銼、蚵仔麵線、阿婆鐵蛋、姜母鴨、燒酒雞、九層塔海瓜子、花枝魷魚（鱔魚）意麵、大腸包小腸、吊鐘燒、台式刨冰、鍋燒意麵、奶油酥餅、鯛魚燒、鹽酥雞、炸蛋三星蔥油餅、胡椒餅（氣炸蔥油餅包豬肉撒上黑白芝麻）、涼圓和東山鴨頭等。記得曾經跟幾位來台的陸客交流過，他們說：台灣的美食真的很多，好吃又不貴，我已經連續吃了一周的大魚大肉了。

是的，台灣確實是個美食王國，而且還是水果之鄉，產出的水果品質真的不錯，荔香芒果、蘋果香蕉、牛奶蜜棗、金鑽鳳梨、牛奶釋迦、紅心芭樂、紅心火龍果、小籽玉荷包、方形西瓜、小玉西瓜、巨峰葡萄、聖女小番茄等，都是台灣高技術農業的另一張名片。

台灣多樣化的氣候也孕育出許多的特色物種，如：台灣牛樟芝、台灣梅花鹿、台灣獼猴、山羌、長鬃山羊、台灣黑熊、灰面鷲、松雀鷹、黑面琵鷺、帝雉、藍腹鷴、台灣藍鵲、曙鳳蝶、櫻花鉤吻鮭、綠蠵龜、台北樹蛙和山椒魚等。尤其台灣還是許多候鳥避冬的佳處，所以每年冬季來臨的時候，都能看到這些過冬的候鳥，也算是台灣別樣的風采。

QS世界大學排行榜在教育評測機構公信度裡面，擁有舉足輕重的地位，他與泰晤士高等教育世界大學排名、U.S. News世界大學排名和軟科世界大學學術排名，被公認為四大較為權威的大學排名，其排名會將學術聲、僱主聲譽、師生比例、研究引用率、國際化作為評分標準，因其問卷調查形式的公開透明而獲評為世上最受注目的大學排行榜之一，而台灣在2021年，總共有20間高校入榜，在國際化教育的程度上，算是下足了功夫。

■擁有世界一流人才

後來仔細想想，台灣的軟實力特色還真的不少，真要細寫的話，估計可以寫出個長篇論文來，不論是生技醫療、生態環保、社會福利、健康保險、傳統工藝、文創手作還是人文藝術產業等，都有很不錯的建樹。

隨著大陸經濟崛起的強勁勢頭，連帶的各類惠台政策，如：31項政策、26項政策以及今年十四五計畫的第58項建議所涉及的兩岸經濟互惠等，都幫助台灣在經貿發展取得不錯成績，龐大的內需市場，讓台灣加工的各類產品有出口的地方，從細小的牙籤、油性奇異筆到休閒娛樂的大型彩電與遊艇，都能看到台灣製造的身影。

因為大陸大量的人口與勞動輸出，讓郭台銘的EMS廠占到全球近一半的分額，王永慶他們家的台塑集團，因為參與大陸南水北調的工程建設，也是嘗到名聲和財富雙收的好處。大陸已是台灣最大的出口貿易夥伴，在地球村的大環境底下，美國和大陸都是能夠足以左右全球經濟的兩大市場，不論是美國現行QE量化寬鬆的貨幣政策，還是大陸一帶一路的建設發展，都讓台灣的重金屬價格如：紅銅、青銅、鋼鐵和白鋁的飛速上漲。台灣應該更加主動和大陸交流貿易，因為台灣的內需市場不足以支撐更多的世界一流企業，可以以大陸作為省力的槓桿。

台灣擁有世界一流的人才，阿里巴巴的CFO、中芯國際的CTO、AMD和NVIDEA的CEO都是台灣人，台灣應該更積極把這些人推向世界的舞台，賺進全球熱錢，把台灣推向世界，讓世界看見：台灣真的很重要。（黃悅軒/北京大學台生）