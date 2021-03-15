行政院在3月11日推出稱為「房地合一稅2.0版」的所得稅法修正案，這是從去年第四季一連串「打炒房」政策的最新重棒，「打炒房」政策動員國發會、財政部、內政部、以及中央銀行，祭出雞尾酒療法式的多元政策，如今加上短期買賣的重稅，如果朝野立法委員們能夠把握時程，及早審議、修訂、儘速通過施行，對於澆熄這波房地產炒作熱潮，避免房價炒作對年輕世代的打擊，將能達成打炒房的政策目標。

不過，在野政黨在行政院版推出的前夕，鎖定「囤房稅」進行一輪猛攻，主張全國普遍實施對多屋族課以高額的房屋持有稅（囤房稅）。「囤房稅」打擊多戶房屋持有者，政治象徵意義鮮明，但是，不論台灣自己過往施行的經驗、或是韓國日本中國等鄰近國家的實證，都出現難以精準定義、行政程序複雜、而且開發商與善於避稅規劃的富豪四處尋找漏洞的問題，最終抑制炒房的效果有限。

我們建議，朝野政黨既然對於「居住正義」有高度共識，那麼應該在即將來臨的立法院辯論中，把握居住正義的最高價值，掌握時程，針對此波短線炒作熱潮，先行通過較無爭議的房地合一稅。藉著打擊炒房的全民共識，為世代正義與房地產長遠健全發展，奠定改革的基礎。朝野政黨也應取得共識，繼續進行房屋稅制的改革，特別是超過自住需求的房產持有稅應該調升，列為下階段改革的目標。

台灣從去年下半年起，出現不斷升溫的房地產交易件數、中南部房價快速上漲、銀行房地產相關貸款比重持續上揚等跡象，新一波房地產炒作熱潮已經形成，必須及早降溫，否則可能步入韓國文在寅政府祭出累計25次打房政策卻失效的覆轍。行政院為此整合國發會、內政部、財政部在去年12月3日提出「健全房地產市場政策」，中央銀行也在四天後的12月7日緊急召開記者會，宣布推出「四大限令」，從銀行端阻絕房市炒作資金，之後內政部啟動「實價登錄2.0」相關修法，在今年元月獲得立法院三讀通過，預計從7月起正式實施。

3月11日在行政院院會通過的所得稅法修正案，是整體「健全房地產市場政策」的最新重棒，重點鎖定短期買賣課以高額所得稅，課稅基礎是以房屋賣價，扣除買入成本、持有期間費用、以及公告土地現值增值之後的利得，持有兩年之內課45％、二至五年35％，五至十年降為20％，長期持有超過十年則僅課徵10％。

更重要的是，為了冷卻這一波炒作熱潮，同時打造公平的房地產稅制，將預售屋買賣、以及以持有房產為主的公司股權買賣都納入（買賣興櫃、上櫃與上市公司股票除外），將使用不同身分持有房地產的稅負拉齊，這是台灣房地產所得稅制施行以來的又一次重大進步。在簡明且一體適用的稅制、建立在實價登錄的透明課稅基準、以及消除各種逃漏稅管道後，台灣的房產交易將能朝向鼓勵長期持有、減少炒作與價格灰色地帶，買賣雙方權益確保的方向前進。

部分在野政黨主張的「囤房稅」固然具有高度政治象徵意義，但是具體實施會陷入行政干預的迷霧，囤房稅的課徵權在各縣市地方政府，然而現行房屋稅制老舊且不符實情，房屋評定價格仰賴行政機制，與市場價格有甚大差距，財政部原擬囤房稅最高稅率3.6％（國民黨版本最高為5％、民眾黨為4.8％），出現全球僅見、完全不符邏輯的極端稅率，正是我們房屋持有稅制老舊所遺留的歷史問題。

囤房稅要核實所謂「三戶以上」房產，必然仰賴大量的行政裁量，例如多筆卻零碎的土地與房產、車位買在隔鄰、或是繼承取得等，都得仰賴複雜的行政程序來認定或排除，更重要的是，官方統計持有四戶以上者所擁有的房產，占市場總量不過7％，多屋族持有非自用住宅比例更僅為4.8％，就算以超高囤房稅逼迫所有多屋族都賣出囤房，也不可能抑制市場價格。

我們想要特別提出的是，過度的行政干預對於房市炒作只會治絲益棼、創造灰色地帶，北京以及中國各地方政府規定限買、限賣、限價、甚至離婚才能買賣房子，交易程序漫長，採取「行政至上」的政府干預手段；韓國文在寅政府同樣祭出大量行政干預，出爐某一項打房政策，通常會伴隨政治目的給予特定身分的國民補償或是優惠。但是，頭痛醫頭、且不斷變動的行政干預造成市場扭曲，反而製造更多問題。從主要先進國家的歷史軌跡證明，行政干預只會愈理愈亂，只有建立長期、透明的法治與稅制，才能達到穩定價格、減緩炒作、提升社會公義的目標。

我們認為，既然朝野政黨對於「居住正義」一致認同，立法院應該加速審議房地合一稅，及早實施，以掌握打炒房的關鍵時機，避免時間拖延、野火燎原；而執政黨也要聽到在野黨對於持有稅（房屋稅）稅制改革的高度期盼，朝野政黨一同妥善規劃，推動簡明可行的房屋稅制改革，排除囤房稅的行政干預疑慮，對超過自住需求的房屋提高稅負。

(工商時報)