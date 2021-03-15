因為「香港陷於今日境地，一國兩制已走到盡頭。」也因為「對台灣而言，一國兩制已是殭屍政策。北京每提一次，就只能在使台灣人民增添一分反感」所以，北京亦知斟酌，一國兩制連續兩年未見諸兩會涉台報告？

未提「一國兩制」，真的是這個原因嗎？這樣的判讀，真能贏來兩岸的春暖花開？還是一個老問題：台灣不喜「一國兩制」，抗拒「一國兩制」，那麼，替代的方案是甚麼？跳過過渡時期，直接進入「一國一制」嗎？就算有人鼓吹「一國良制」還是「良制一國」，那麼，何謂良制？眼下台灣實施的民粹政治，就是「良制」？良制不需要經過實踐檢驗的階段嗎？既然要經過實踐檢驗的階段，從兩制競爭邁向良制，不也是很合理嗎？何況，即使是選擇良制，前提不應該也是一國嗎？

從邏輯辯證的角度看，反對一國，恰恰透露了分裂主義的傾向；恰恰證明了不願與大陸統一的潛意識。當然啦，如果台灣膽敢明白宣布絕不與大陸統一，那麼，堅拒一國兩制，可謂有禮有節、有為有守；否則，40年來，一味反對一國兩制，又提不出替代方案，只能說明台灣的兩岸政策是殭屍制定的殭屍政策，既無退路，也無前景。

北京連續兩年不提一國兩制，準確地說，應該是另類的「哀莫大於心死」。九二共識不要、惠台政策汙名化、讓利吃飽飽、反中仇中手不軟，好心被雷親，再多的橄欖枝都成荊棘，那麼，何不直線超車，直奔目的地？

「一國兩制」不含任何的價值判斷，而是一種創意性的模糊。一國兩制，有著無限的可能，是成是敗，全看後繼者如何來充實這四個字。既然，台灣不愛一國兩制，又提不出一國兩制以外的新鮮說法，那麼，北京也只能埋頭擘劃一國一制的長遠方案了！