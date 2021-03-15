我與帛琉正積極洽談旅遊泡泡，帛琉總統惠恕仁計畫在月底或4月初，搭乘旅遊泡泡首航班機訪台。疫情肆虐，民眾憋了1年多沒辦法出國玩，能與帛琉開放觀光，當然是好消息。但是，我國與帛琉建立的旅遊泡泡只是一個非常小的泡泡，與主要國家建立大泡泡才是重點，但看不出蔡政府有交出漂亮成績單的機會。

何時才能開放邊境

坦白說，人口不到2萬的帛琉毫無疫情，與確診案例少、社區風險也低的台灣建立旅遊泡泡，主要基礎是雙方都相當「乾淨」，去帛琉玩和去台南玩的風險一樣低，所以中央流行疫情指揮中心才想以加強版自主健康管理取代居家檢疫。雙方若能在篩檢方式取得共識，台帛小泡泡即可成形，許多民眾想必趨之若鶩。

這種基於雙方無疫情而建立的小規模旅遊泡泡，和與疫情嚴重但已普遍施打疫苗的大國建立旅遊泡泡是兩回事，後者的基礎在於疫苗對個別人口激發的抗體，和對總體人口達成的群體免疫效應。我們必須與重要大國重建往來才能重拾動力，因為這攸關台灣的經濟發展、觀光及各項交流。以台灣取得疫苗進度之慢，顯然還有得等，這一等，不知要讓台灣的復甦延遲到何時。

全球新冠疫苗接種率最高的以色列已在國內推出「綠色通行證」，並和希臘、賽浦路斯等國簽署協議，接種疫苗並持「綠色通行證」的以色列公民，可以自由到這些國家旅行，不須提供核酸檢測陰性報告，也不必隔離，這對恢復昔日的蓬勃交流意義重大。大陸日前推出「國際旅行健康證明」，是全球第一款疫苗護照，以色列馬上表示，樂於成為第一個與大陸實現疫苗接種互認的國家。包括歐盟在內的許多國家都已計畫推行疫苗護照，以推動經濟復甦並方便人員往來。

換句話說，去年的防疫，關鍵在於能不能擋住邊境；今年起的防疫，關鍵在於能不能開放邊境。能不能做到，靠的不是口罩，而是技術含金量更高的疫苗。目前全球疫苗接種量還是以富裕、疫情嚴重的歐美國家為多。以色列已準備重啟經濟，每天有150萬人接種的美國，目標是7月4日後讓生活接近正常。全球現在平均接種率是3.5%，以色列是4成人口，連智利也達到了2成人口，相較之下，至今零接種的台灣，就落到後段班了，才剛拿到11.7萬劑的AZ疫苗，只能供少數第一線醫護施打。

指揮官不拚疫苗拚場子

指揮中心的新冠疫苗接種計畫規畫了3階段，第1階段是醫事人員，6月起是65歲以上長者，9月全面開放給所有適用對象施打。這個時程表彷彿按部就班，但前提是我們要取得足夠的疫苗，而對於這點，衛福部長陳時中支票一再跳票，被輝瑞已讀不回，屆時真能照表接種嗎？不禁令人懷疑。而且，這3階段只是今年的事，未來若疫苗效期已過或病毒變種，我們還是需要持續取得足夠數量的疫苗，陳時中現在苦等疫苗，請問明年的貨有門路訂好了嗎？

台灣內部幾無疫情，有些人認為我們還有餘裕，可以等更好、更便宜也更方便運送的疫苗，或者等國產疫苗出爐再來捧場。但疫苗接種之所以重要，在於台灣因為沒有疫情，以致絕大多數人沒有抗體，無法建立群體免疫，面對病毒入侵時會非常脆弱，堵不住就可能一發不可收拾。如果我們無法多多接種，就沒辦法給國人疫苗護照。在其他國家看來，沒有接種疫苗的台灣民眾不但本身有染疫風險，也可能成為傳播疫情的管道。

然而，陳時中卻依然好整以暇，似乎已開始為參選明年台北市長熱身。日前他為籃球HBL4強總決賽開球，在全場歡呼中成了英雄人物，渾然忘了承諾中的3千萬疫苗只來了一小批。防疫攸關民眾健康與經濟發展，防疫成果是全體醫護與民眾共同努力締造的，陳時中若真想參選，不如專心拚選舉，把防疫指揮官的工作交給更高層的官員負責，不要心有旁騖，踩著防疫成果墊高自己的政治資本。