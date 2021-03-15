大哲柏拉圖認為，哲學是為了要拯救假象的世界，於是整個西方哲學史成為柏拉圖的註腳。可兩千年來，假象的世界被拯救了嗎？西方領導世界兩百年，結果大起大落、有成有敗。此次疫情危機是一場全球大考，然而西方表現出一個內部矛盾體，一方面暴露出文化和制度性夢魘，另一方面那一支支疫苗出爐，雄辯地做出了美國實力。

過去這12個月，總讓人想到卡繆的長篇小說《瘟疫》，美國社會也幾度化身為阿爾及利亞的俄蘭。攤開一張假象清單吧，首先美國的疫情管理，依法屬於聯邦和各州雙軌平行，各司其職。美國是法治國家，白宮權力受限，但主流媒體整年持續將各州過失一概歸諸白宮，便是明顯地在做政治操作，製造假象。

其次，白宮去年很早便政策性撥款100億美元，火速支持大約20家企業同步開發新冠疫苗。 10月間，川普透露疫苗即將問世，卻遭到恥笑，多機構出面否認。可11月初一等到川普敗選，輝瑞大藥廠立刻宣布疫苗研發成功，而且還刻意撇清，聲明從來沒有參與白宮的神速計畫。藥廠在玩政治。

紐約州長古莫政策失誤導致療養院死亡擴散的悲劇，去年夏天就已經報導，美西都已經看見，但是美國主流媒體當時為了給民主黨選情造神，硬是把消息壓下來，好拿古莫盡情打擊川普。民主黨並且還和好萊塢合力，頒給他艾美獎。如今是選後內鬥卡位，真相大白，可政治真相往往又是假象。

白宮首席醫療專家佛奇是另一位人為打造的奇葩，他的疫情和口罩論述從來顛三倒四，去年春天的白宮記者會等於是照妖鏡，可以看破他官僚本位主義的荒唐，可是美國大媒體加拜登也硬要給他歌功頌德，目的就是要打擊川普。全世界不明究理，跟著假新聞搖旗吶喊。

還有極其明顯的，好幾位民選官員，包括國會議長裴洛西、費城市長肯尼、加州州長紐森、舊金山市長布萊德、洛杉磯郡長奎歐和聖荷西市長李卡多，他們一面宣布關閉美容院和堂食，一面卻自己違規。去年9月2日，國會議長走後門上美容院，而且全程不戴口罩，被拍下鏡頭，引起軒然大波。11月6日，加州州長赴著名的酒鄉納帕谷參加一個十餘人的壽宴，然而當時多家庭堂食聚會已經被他本人明令禁止，而且他竟然也沒有戴口罩。

非常巧合地，瘟疫底下的官場現形記牽扯到的主角幾乎都是民主黨籍的民選官員。他們的行為模式，是「我下令，你遵守，我除外」。目前，選民預備罷免紐森，而古莫所面對的民主黨內鬥和性騷擾指控，也已經白熱化。

王國維《人間詞話》說，做大事業和大學問，會體驗到三層境界。

第一境是「獨上高樓，望盡天涯路」，是吸收和學習的階段（無力研判假象）。

第二境是「衣帶漸寬終不悔，為伊消得人憔悴」，這時候反覆思辨，打破藩籬，開天闢地（而掙扎於真相和假象之間）。

至於「驀然回首，那人卻在燈火闌珊處」是第三境（此時終於能夠觀照因果全貌，透視虛實，而感悟價值本質）。

上周華爾街預估今後3年疫後經濟將要大幅度躍升，反映出去年甚囂塵上的美國國力衰微之說乃非事實。但這是指GDP，GDP是真相還是假象呢？

（作者是法學博士、美國律師）