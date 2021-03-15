民進黨最近家事如麻，雙宇風波鬧得全民盡知，不過，一個讓親綠的電子媒體噤若寒蟬，另一個卻在網路利用臉書檢舉功能把環團封鎖消音。民進黨昔日高舉言論自由大旗，雙宇事件卻如同照妖鏡，再度照出雙標黨的醜態。

民進黨立委王定宇堪稱綠營名嘴，憑藉三立海派「湧言會」的好關係頻上政論節目談論時事，為日後角逐百里侯鋪路。這回與同黨發言人顏若芳鬧出同居緋聞，王在神隱1周後終現身，口若懸河的他，仍堅稱彼此是房東、房客關係。

不管王所說的理由3歲小孩相不相信，若真沒什麼，如此便宜的房子何不再續租？只是已婚政治人物應有的誠信操守，媒體有監督之責，綠媒竟能無視，不知是王定宇厲害，還是民進黨一黨獨大的寒蟬效果奏效，讓自稱獨立機關的NCC一起裝聾作啞，成為台灣民主的笑話。

笑話還不只這樁。王定宇靠電視聲量壯大，前桃園市議員王浩宇靠網路起家，因常運用網路巨大聲量攻訐霸凌他人，被網友稱為「PTT佛地魔」，即使遭到罷免仍未收斂，這次環團發動藻礁公投連署，王浩宇又找到蹭聲量的舞台，與綠營同鼻孔出氣。

其實環團早發現有網軍暗地帶風向，多個獨派團體也因挺藻礁遭抹黑，痛批民進黨網軍治國，但當王浩宇用42秒影片影射潘忠政經手7000萬後，蘇揆僅說不必猜疑重視環保的人，所以就算王世堅揚言提案開除王浩宇，恐雷大雨小。

蔡英文總統曾說，有言論自由的社會，才有天然的抗體，才會有對假訊息的集體免疫力。如今王定宇和王浩宇間接扼殺言論自由，綠營視而不見，當前假訊息滿天飛，民進黨應是始作俑者。