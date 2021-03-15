護藻礁公投應可成案，甚至828公投過關機率高，如此一來，蔡政府的天然氣發電比肯定無法照原訂時程進行，台灣缺電的噩夢將如影隨形！

蔡英文急了，趕緊跟台塑商量，加速麥寮興建天然氣接收站工程，獲得台塑集團總裁王文淵肯定答覆後，小英大喜過望，要求經濟部加速推動。

但行政院政務委員羅秉成和經濟部次長曾文生都強調，麥寮建站時程趕不上大潭機組發電之需，且還要拉180公里管線，因此興建麥寮接收站不是為了代替大潭的三接；此外，台中燃氣接收站擴建，以及協和電廠增建燃氣接收站等，也都不能做為大潭三接的替代方案。簡單講，三接就是非建不可啦，可見缺電危機已如箭在弦上。

麥寮石化廠商興建天然氣接受站是否合宜，是個必須謹慎處理的課題，但是在蔡英文一聲令下，整個環評作業勢將全速進行，對台塑來說，何樂不為？當然全力配合政府。

至於麥寮能不能、應不應成為三接替代方案，對顯然已陷入「病急亂投醫」狀態的蔡英文來說，根本已無暇顧及，反正就是趕快弄個接收站出來就是了。

麥寮救不了藻礁，在急就章之下，還可能衍生新的環境與公安疑慮。經濟部和台電有沒有專業和道德勇氣向蔡英文清楚說明？