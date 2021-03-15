2016年選前，蔡英文總統提出「新南向政策」，希望台灣產業的雞蛋不要全在同一個籃子裡，但4年下來，台灣對大陸的貿易依存度不僅創下新高，水果類更是在108年時達到了64.58%的依存高峰，請問，新南向的錢都花去哪了？

蔡政府上任4年多以來，投入250餘億元進行行銷推廣，也不斷大內宣，自誇新南向的成功，農委會主委陳吉仲更是發表我國水果出口新南向國家的「驚人」成長，從他的數字上我們可以看到出口成長了2億多，鳳梨甚至成長了100倍。

鳳梨成長100多倍，這是事實，但陳吉仲卻沒告訴我們這驚人的成長還占不到鳳梨出口總量的1%，中國大陸仍占了90%以上的外銷市場，甚至還在108年時來到了96.14%的高峰。

也因為這樣，在中國大陸宣布3月起禁止台灣的鳳梨輸入後，對鳳梨出口帶來巨大的衝擊，這樣雞蛋真的有放在不同籃子嗎？

另外一份關於水果農產品的統計數據也可以看出，105年開始出口到中國大陸及香港地區的占比不僅年年升高，在108年甚至來到了64.58%，與105年相比成長了5.31%，而被陳吉仲主委大力吹捧的新南向成長竟然連1%都不到。

蔡政府執政4年以來在新南向投入了250多億元的經費，結果顯而易見的就是我們不僅沒有成功拓展新南向國家的市場，還讓水果產業對中國大陸的市場更加依賴。