民進黨發言人顏若芳被爆與已婚的民進黨立委王定宇同居，相較於之前鬧緋聞遭黨內砲轟的前總統府發言人丁允恭，以及因牛肉麵發票事件下台的前行政院發言人丁怡銘，同樣是發言人，此次「租屋疑雲」卻幾乎全黨噤聲，顯然是寄望不了了之。

府院黨這幾個發言人，無論是為政策申辯還是回擊對手，都表現得可圈可點，能力沒有問題，但在私德上卻引發極大爭議。

去年9月，時任總統府發言人的丁允恭遭爆料，任職高雄市政府期間涉及婚外情，並數度在上班時間於新聞局長辦公室與女友發生關係，導致其3度懷孕，而丁卻以影響政治前途為由逼她墮胎。

丁在事件曝光當天就發聲明請辭總統府發言人一職並獲准，不過丁允恭早在2014年2月起就擔任高雄市政府新聞局局長；2017年在時任閣揆的賴清德力邀下，改任行政院顧問；2018年1月轉任行政院副發言人；2019年5月20日又從民進黨新聞輿情部主任轉任總統府發言人，如果不是鬧緋聞，丁的仕途將會扶搖直上。

丁怡銘則是在2020年11月為了打擊反萊牛的台北市長柯文哲，特意拿台北牛肉麵節冠軍店家為例，強調連冠軍麵都是用萊牛，遭店家拿出萊劑零檢出報告打臉。

為表示歉意，丁怡銘向店家下訂100碗牛肉麵，還在臉書貼出訂單截圖，不料被網友發現發票打上行政院統編，質疑要報公帳，平時言詞犀利的丁卻把整件事賴給祕書「習慣打統編」，最後被砲轟「花公帤成習慣」請辭下台，丁是民進黨一路栽培的明日之星，如果不是這次事件，前途也是一片光明。

這次被周刊拍到與王定宇住進同一間屋的顏若芳，面對爆料，第一時間的應對也是一樣，先否認有不正常關係，再來解釋為何同居，從最早解釋是房東與房客關係，到透過第三者放出「房子實際上是三人合住」的訊息，理由愈說愈難讓人相信。

王定宇的說法更是離譜，先強調在台北沒地方過夜得租房子、現任妻子和家人都清楚，再到昨天認為房租8000元太貴要退租。完全無視於外界對於他放著免費立法院會館不住的質疑。

無論是總統府、行政院還是民進黨中央，對於圍繞在總統和行政院長周邊的重要幕僚，都會進行身家背景調查，如果府院不清楚，代表調查形同具文，如果府院很清楚卻放任不管，這樣的用人就顯然有問題。

發言人是一個單位的「門面」，也是化妝師，尤其是府院黨的發言人，一言一行不只影響個人，更攸關民眾對政府和執政黨的信任，言行和道德要求必須更高，不容有模糊和規避空間，請辭和沉默解決不了問題，只有誠實面對外界的質疑，說清楚講明白，才對得起這個身分。