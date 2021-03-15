最近美國在外交上的活動頻繁，從戰略指南、G7聲明到四方安全對話（Quad）高峰會談以及外交與安全高官出訪等等，不一而足，但其中重要的主軸都是大陸，其密集程度前所未見，且針對性日益增強。

由於中國《海警法》於2月1日正式實施，中方頻繁出動海警船前往釣魚台周邊海域，雙方的對峙有升高的趨勢，而北京也還相對克制，並未驅離日本海上自衛隊船隻。此次美日防長的會談，兩國將會再度重申，釣魚台適用《美日安保條約》第5條美國協防的規定。且日本首相菅義偉還預定於4月初訪美與拜登總統會面，預料如何強化同盟關係將是雙方重要的議題。

美國國務卿與防長還會訪問韓國，由於日韓之間關係因歷史問題仍未改善，但目前文在寅政府比較親中，且不是四方安全對話的成員，而美國與北韓的關係又再度僵持，自然又增加了北京對外談判的籌碼，引起美方高度關注。2月中旬，美日韓三方主管官員就已經舉行視訊會談，而此次的訪問，也必將會以降低對於美方不利的情勢為主。

此外，日前才剛舉行Quad視訊高峰會，美方事後表示，此次會談並非對付中國，而只是談及有關疫情與氣候等問題。但4國正計畫與法國一道，在4月分於印度東方海域舉行聯合軍演，而美國防長還將在此次東亞行後訪問印度，其針對性不言可喻。

在2月分的7大工業國組織G7峰會中，拜登還信誓旦旦地要求與其他國家聯合抗中，但在最後的公報中，並未明確提及大陸。況且，事後德法兩國領導人都對拜登的聯合抗中策略多所保留。而當近日香港民主人士被捕，以及中共人大通過有關修改香港選舉辦法的決議時，G7外長又以聯合聲明於以強烈譴責，可見G7對於大陸抨擊程度的拿捏。

而目前美中最重要的接觸，當屬中共中央外事辦主任楊潔篪與外長王毅，以及美方布林肯國務卿與國安顧問蘇利文，將在拉斯加州首府安克拉治的會見。此乃布林肯訪問日韓之後舉辦，但雙方都認為阿拉斯加與兩國首府的距離相當，地位適中，相對公平。同時，安克拉治位處偏僻，不會形成中方官員正式訪美的形象，但美方訪日、韓，卻對中國過門不入，可見其高調作風與中方的低調配合。

此將是拜登總統就職近兩個月以來，美中首度高層會談，兩國均有意緩和緊張關係。但對於即將舉行會談的性質，雙方又不同調，因中方認為此乃一場戰略對話，但美方否認，強調無意進行相關活動。由此可見，當前美中關係的高度敏感性。

綜合言之，當前美方對付大陸不遺餘力，尤其拉幫結派，煞有其事，且略占上風。目前拜登的行動，決脫不了川普以及美國國內反中情緒的影響，況且中方在核心的疆藏港台問題上，讓步的空間極小，看似雙方關係在短期間難以轉圜。但美方同時表明，與中方還有相當的合作事項，況且，大陸仍是上述所有國家極重要的貿易夥伴，因而更加深相其經貿倚中與安全靠美的的二分態勢，拜登聯盟抗中的效果還有待觀察。（作者為國立政治大學國際關係研究中心兼任研究員）