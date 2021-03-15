「珍愛藻礁」公投連署引發「粉紅風暴」方興未艾，行政部門究竟誰應是主管機關？迄今說法猶如不知該記在誰身上的一筆「混帳」。但護藻礁公投領銜連署人潘忠政的臉書帳號，日前疑遭網軍檢舉而在使用上受到多項限制。此外，重啟核四公投領銜人黃士修也表示，其因發表聲援護藻礁公投連署的文章，2月底時臉書也被檢舉成「帳號警告」。

不難看出，網軍不僅能為民進黨得天下，更還是「制」天下的正規軍。

立法院社會福利及衛生環境委員會國民黨籍召集委員陳玉珍，15日安排到大潭藻礁現場考察，並以具一定效力的「準公聽會」方式，讓環保團體能與相關機關對話與溝通，而國民黨籍立委也企圖逼環保署對此問題表態。農委會主委陳吉仲在3月7日時，曾邀請護藻礁團體到農委會溝通但破局，當時就讓人質疑，護藻礁難道是農委會的主管事項？

民國107年時任環保署副署長的詹順貴，在中油第3天然氣接收站開發案環境評估審查會前幾個小時提出辭呈，原因之一也與藻礁保護團體不支持該案有關。若說藻礁涉及環境保護卻與環保署全然無關，也難以讓人信服。只不過，陳吉仲和詹順貴同為社運人士出身，和過去站在同一戰線的社運人士溝通，可能較具有「同理心」。何況，假若溝通不成，相信彼此也清楚就是「網軍出征」之時。

事實上，環保署表示藻礁過去是農委會主管業務，現在已經移轉到海委會，環評監督則是環保署的責任。因此，當初護藻礁團體若真到了農委會溝通，「社運人士」陳吉仲對農委會來說，則不免就有了「假私濟公」的疑義。然而，護藻礁爭議發展出另個值得探索的問題是，107年4月在高雄成立的「海洋委員會」，到底對保護藻礁扮演了甚麼角色和有何功能？

進到海洋委員會的網站首頁，我們就可看到「藻礁專區」，而在其所屬機關海洋保育署的網站上，也指出依據《野生動物保育法》畫設了5個由該署主管的「野生動物保護區」，其中之一為「桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區」。由此可證明環保署稱藻礁現在是海洋委員會主管，當為真實。

然而，海洋委員會既是保育藻礁的主管機關，過去曾有召開委員會議對此進行跨部會的溝通與討論？該會的網站上雖有「政府資訊公開」欄目，但卻查無委員會議的紀錄。再者，依《海洋委員會組織法》第3條第2項規定，該會「置委員17人至19人，由行政院院長派兼或聘兼之」，照理說「委員會」的組織型態表示決策應屬合議制，主管事項的決策可由派兼相關部會代表及學者專家的委員共同決定。但在網站上卻查尋不到派兼或聘兼了哪些委員？也無從得知主管機關對於保育藻礁，有何專業或政策性的見解。

為了反制藻礁公投，民進黨已推出各項教戰守則，發動網軍全力出征，試圖壓制「粉紅風暴」的擴大。其實，執政無能要靠網軍護駕，這不正是民選獨裁的一個面向？（作者為世新大學兼任副教授）