又來到了令人喜悅的春季，初春之際是萬物新生的時節，度過了一個寒冬，又是一年嶄新的開始。每年3月的第3個星期二是世界國際社工日，世界各地的社工團體，藉由「世界社工日」，使社會大眾認同社工專業對社會所作出的貢獻並且讓世界各地的社工伙伴們藉此機會交流各種文化以及社會挑戰。而大家所熟知的4月2日是「台灣社工日」，源自於中華民國86年4月2日所頒行的《社會工作師法》。社工日的意義，不只是發揮上述世界社工日的精神，也是社工界的精神象徵。

這個故事要從好久好久以前開始講起，曾經以醫學院為目標，到醫院服務是我一直以來想做的事情，於是高中二年級時，便和同學組成了志工團到學校附近的聖保祿醫院當志工，帶我們認識環境的是一位穿著白袍的姐姐，後來才知道原來當時那位姐姐就是「社工師」呀！這就是我第一次與社工的接觸。還記得當時第一次做的志工服務就是充滿挑戰又具有衝擊性的急診志工呢！

沒想到大學後的自己也跟著走上社工路，大學申請填到了醫學院裡面的社工系，當時懵懵懂懂的我也不知道社工系是什麼，只知道就是「一個助人的專業」，高中時期就很喜歡到處做志工的我，結識了許多前輩，大學得知要就讀社工系之後和許多前輩聯繫，也慢慢了解到「社工系」的工作與精神，社會上對於「社工」這個行業，存在著許多疑慮，身邊的人聽到總會納悶地回「蛤？你在念社工系喔？那個不是辛苦又沒錢嗎？」雖然這個行業真的是有許多黑暗面，確實也辛苦薪水又少，不符合服務成本，但工作中所獲得的成就感遠遠大於那些數字。當然，我覺得大環境還是應該提高社工薪資比，讓「社工照顧好自己」才能照顧好案主。

隨著時代推移，社會工作漸趨多元化，眾所皆知的三大工作方法-個案、團體、社區之外衍伸出藝術治療、園藝治療、音樂治療、工作坊、動物社工等，社工背景相關的服務工作越來越多元，除了大家熟知的協助中低收入戶、身心障礙、精神病友、高風險及弱勢家庭、脆弱家庭、老人照護、臨終關懷外，更包括家庭暴力、兒少保護、性侵害、原住民、新移民以及發生重大災難後的緊急應變處理工作、資源連結等範疇，在各地方政府社會局、社區、醫院、安置機構、法院、監獄等多處地方都能看見社工的蹤影。

在助人工作之中，社工們在很多時候都是在社會新聞爆發後，被推上檯面，例如近期的五寶爸事件等。在工作的路途中社工往往也承受著壓力與掙扎，有時也會面對人身安全的威脅，但社工們還是願意用自己的力量讓社會變得更好。

社工師法已上路滿20多年了，社會上還是很多人會將社工與志工搞混。每一位社工都是經過專業的訓練，從學術理論知識到實務經驗的堆砌中淬煉而生，這份專業養成的重要技能讓我們能夠運用助人專業。面對每一位需要幫助的人，也許未來不從事社工專業工作，但曾經經歷長期社工教育與學習，這樣的背景相信對於未來與生命接觸的瞬間都能喚醒我體內的每一個細胞記憶。或許看過很多電視劇情節真實上演、或許體會世間人情冷暖、或許感受到生命的稍縱即逝，讓我們更加珍惜。

社工師是值得被重視的助人專業，卻存在著許多不合理的黑暗面，例如：「社工薪資回捐」事件是社工界受廣泛討論的議題，社福團體一邊拿政府補助，另一邊卻惡意剝削勞工。政府曾說過「社工必須照顧好自己才能照顧好案主」，希望未來能真正重視社福體制的問題。

就算充斥著許多不公不義，我們還是願意挺身而出，只願社會越來越好，我想生命的珍貴也許就是如此吧。個案是我們的一面鏡子，我們也是個案的一面鏡子。選擇做社工，是鼓起勇氣去承擔每一個生命、每一份責任，用自己的生命去服務個案的生命。

這是醫院的急診醫師和護理師給我的綽號，他們都叫我醫院裡的小太陽，而後來我一個多年的好朋友鼓勵我將許多服務故事分享出來，像是網誌般地記錄我的所見所聞、生活點滴、有趣的個案......等，而成立自己的粉絲專頁，期許自己未來能集結成一本書進而成為作家。成立粉絲專頁之後我感受到「文字傳遞」的力量，圖片總是稍縱即逝，文字卻可以源遠流傳，也透過利他型的資訊，傳播有用的知識，也希望可以鼓勵更多的人重視社福這一塊。

也因為這個粉絲專頁認識許多來自四面八方的人，撰寫別人的故事和不同人群接觸與交流的同時就像在閱讀一本本的書。經營粉絲專頁和寫論文的緣故，讓我意外接到了兩份性質不同的編輯工作，這也使我離目標又靠近了一步。我很喜歡現在編輯的工作，很少看到社會工作與文字編輯工作的結合，未來希望繼續「以溫柔的筆觸用專業的角度寫下對生命的體悟」，朝著成為真正的作家努力。

社工師是社會福利的重要推手，我也漸漸在這裡找到自己的定位與價值，透過社會資源整合與社會福利政策的規畫讓社會變得更美好，如同醫師、護理師、諮商師，我們都是助人專業者。今天起讓我們一起驕傲的說「您好，我是社工師！」

（作者為國立台灣師範大學社會工作學研究所研究生、社工師、大九學堂二期學員）