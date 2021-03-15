美國、日本、印度和澳洲4國領袖於3月12日舉行視訊峰會，這所謂的4方安全對話機制簡稱四方會談，被國外媒體稱為印太地區的「小北約」，據信這4個在印太地區舉足輕重的國家聚在一起，是為了應對中國的威脅，集思廣益創造一個假想敵，籌組復仇者聯盟，訴諸攻擊稻草人的謬誤。

詎料，會後發表聯合聲明全文中沒有提到中國，但文中有一些平時專門影射中國的用語，比如聲稱不讓印太地區受到「威脅」。另外一些議題在會前已經指涉中國，諸如提倡「自由、開放」，幫助印度擴大生產疫苗，意味對抗中國疫苗外交等，還是不難看出項莊舞劍的目標。

拜登把川普「印太戰略」的遺產當資產，設想進一步活化利用，所以4國聲明隻字不提中國，顯然不是美國的意思，但這真實反映出4國對中國的定性並不一致，各自有其戰略與經濟利益的小算盤，難以統一戰線，不會全部以美國馬首是瞻，也不可能一面倒的選邊站，畢竟中國已非昔日吳下阿蒙，而是拉動全球經濟成長的火車頭，中國國務院總理李克強設定今年GDP成長目標6%以上，有利於全球復甦加速，日印澳的第一大貿易夥伴都是中國，其他大多數亞洲國家的第一大貿易夥伴也是中國，雖然日印與中國有歷史遺留的領土糾紛，但也都還在雙邊管控範圍，遠遠不到一觸即發全面戰爭的地步，中國或與日本、印度加強正常關係，或將對日本和印度施加壓力，讓他們退縮，日本和印度被視為與中國抗衡鏈條中較弱的環節，因為他們會遭受更多損失。

利益至上，沒有一個國家不想准入中國市場，寧願不和中國做生意而跟錢過不去，澳洲紅酒龍蝦賣不進去後，現在又指望大陸再度開放木材進口，不管美國對中國是刻意高估或低估，但肯定經過仔細評估，正如白宮國家安全委員會3月3日公布的《國家安全戰略中期指導方針》報告中亦特別指出「威權國家」中國是唯一有潛在綜合實力挑戰國際體制的「主要競爭者」。所以不管懷柔或綏靖，中國對日印澳都有使用兩手策略的空間，美國帶頭圍堵、抑制中國，並不容易稱心如意，必須惦量要付出多大的代價。

這個被中國外交部發言人趙立堅形容為封閉排他的「小圈子」，值此疫情當前，為了抗衡中國在印太地區的影響力，4國一起制訂計畫，發動疫苗外交，宣佈到2022年底，向東南亞國家提供10億劑嬌生公司研發的新冠疫苗，疫苗將由美國和日本資助，在印度生產，由澳洲分發。

蔡英文朝思暮想、念茲在茲側身擠進印太聯盟，甚至不惜讓台灣站在世界抵抗中國的最前線，希望如此輸誠表態，這10億的嬌生疫苗台灣至少可以分得一杯羹，填補截至目前為止只有杯水車薪的11.7萬劑AZ疫苗。

（作者為台灣青年聯合會理事長）