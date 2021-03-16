二次金改以來近15年，台灣金融業併購進入冰河期，金融業到國外參股併購還偶有所聞，國內金融機構大型併購則完全停擺。這樣的情況，去年底在富邦金表態公開收購日盛金，和台新金出價標購保德信人壽後，似乎有了轉機。但若政府仍執意要把商業行為和政治掛勾，甚或當做條件交換工具，可以預言台灣金融業併購的寒冬恐難結束，業者短期也等不到春燕來訊。

公平交易委員會日前決議通過「不禁止」國內首樁金金併案，即同意富邦金控與日盛金控結合，富邦金也透過公開資訊觀測站表示，將持續公開收購日盛金普通股至台灣時間3月23日下午3時30分止，提醒欲參與應賣的日盛金控股東依公開收購說明書所載臨櫃、電話或電子（網路）申請應賣方式，儘速辦理應賣手續。換言之，再過不到十天的時間，台灣首件金金併是否成功，便會見真章。

富邦金去年12月17日宣布將以每股13元公開收購50％日盛金股權，但隨即引來綠委批評聲浪，除了質疑該案是否涉及內線交易，更有綠委認為該案是在為中資脫產、洗錢，甚至直指金管會是在護航放水。姑且不論日盛金兩大股東對富邦金提出的每股13元價格是否埋單，單看立法院的介入，便可知在台灣要發動金融併購，除了市場考量，政治考量才是影響併購案能不能成功的關鍵，這對強調市場自由開放的台灣，無疑是甩了一個大耳光。

特別是富邦金和日盛金都是所謂「民營」而非「公股」金控，富邦金更是透過「公開收購」向所有持股人買股而非「洽特定人」；再者，不論日盛金大股東是否有中資背景，現在的狀況是富邦金要併日盛金（即日盛金消滅），如果擔心中資危害台灣金融體系，重點也該放在要買股的富邦金是不是中資，而不是放在被賣方日盛金有沒有中資背景。且連富邦金和日盛金雙方都是民股，金金併還這麼困難來看，市場似乎沒有理由期待涉及公股的公民併可能出現。

再說台新金併保德信人壽案，保德信人壽因總部決議而要退出台灣市場；台新金則沒有壽險子公司，只要台新金付得出錢給保德信人壽總部，理論上這個併購案應該沒太大的問題。但這類國外普通到不行的案子，在台灣同樣又被卡住。

金管會身為主管機關，要求台新金要提出資金來源和籌資方式，無可厚非，但就商業實務來說，兩家公司交易股權，買方只要可支付價金給賣方，錢要動用存款、用借的、賣祖產還是借高利貸，應該由買方自行決定。如果台新金體質真的差到不適合併購，當初保德信人壽招標，金管會就不應讓台新金參加。

說到底，金融併購應該是市場行為，但在台灣卻被視為政治工具、政策指導棋和條件交換工具；小吃大不行、民併公不行、圖利財團不行、圖利中資更不行，千千萬萬個「不行」的阻擋下，加上金管會左一個產金分離、右一個金金分離，還有申購門檻限制，台灣金融業要成功一件像樣的併購案，真的難如上青天！

不可諱言，併購是所有企業壯大最直接粗暴的方式，對金融業當然也是。在此同時，併購也是讓市場優勝劣敗、適者生存的最佳催化劑。透過金融整併，除了可讓好的金融機構以快於自體成長數倍的方式發展成大鯨魚，也能趁機淘汰沒有競爭力的小蝦米。

如果說金管會認為開放純網銀像是在池中放進一條鯰魚、可以激化市場，併購就好比是放進一條食人魚，想必市場會更有效率地動起來。市場更競爭、更有效率的結果，也會更貼近金管會近年訴求的公平待客和投資者、消費者保護。

可惜的是，台灣的金融併購政策至今仍擺脫不了政策和政治的束縛，除了父母之命（主管機關）、媒妁之言（投行和財顧），連鄰里親戚（立法院）的風言風語都可能成為合併案失敗的絆腳石，反倒是併購案兩造的意向和各種財務評估、實地查核被淡化到近乎不重要的角色。

說的更直白些，合併成局的前提必定是雙方互蒙其利，但在目前的氛圍下，出價低是圖利財團，出價高是圖利賣方，圖利兩字被濫用到無限上綱，又怎麼可能出現成功的併購案？更不要說每個合併案後面還要東拉西扯的政治力量，或用數十年前的舊案「一案換一案」。

倘若金融業間的合併是因價格兜不攏而破局，或是因股東對價格未達共識而無法成功，都還讓人對市場有所期待；但以目前金融併購還停在所謂「乖孩子有糖吃」、「討厭誰就不給誰」的思維，那麼台灣的金融併購要走到春暖花開，看來還有很長的時間要等。