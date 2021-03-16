AZ疫苗的副作用問題，由於網路的傳播，已在台灣民眾心中形成莫大的陰影，歐盟許多國家不是暫緩，就是禁止施打，但網路傳聞究竟是否可信，相信一般民眾也都霧裡看花，懵懵懂懂。究竟這劑好不容易才取得的11.7萬劑疫苗，是該毅然決然捲起袖子來施打，還是靜觀其變、俟其後效，其實是相當忐忑難決的。畢竟，一般民眾既缺乏專業知識，又沒有可以確知的管道，當然就只能問詢於有專業執掌的衛福部。

儘管牙醫出身陳時中部長可能稍有隔膜，但仍不乏有公衛專業的學者專家從旁輔佐，其優劣弊、施打數據、效能狀況，理應是洞若燭火的。自疫情爆發以來，疫情中心所開的記者會已無慮數百次，其肩負的責任，當然應該就是有問必答，以最透明的方式、最精確的數據、最適當的防疫方法，公告周知於民眾，以袪民疑，以定民心。

可日昨有記者詢及關於疫苗施打數據的時候，指揮中心發言人莊人祥，不但支支唔唔，甚至有些惱羞成怒的，說「我為什麼要告訴你！」這是怎樣傲慢的姿態？當然，記者也可以自己去查，但開記者會的目的，不就是要袪疑、釋惑的嗎？莊人祥也在大學研究所兼課，請問他教學生，也可用「我為什麼要告訴你」來面對學生的疑難嗎？這已不僅僅是「傲慢」、「傲嬌」所能形容的了，而是一種對民眾毫不尊重，視百姓如芻狗的態度。看來衛福部是完全將記者會當成大內宣在操作的，「民可使由之」，但何必使知之？

長久以來，民進黨的執政一貫都是如此的態度，蔡英文的「謙卑謙卑再謙卑」，幾乎都成了笑柄。公務員不過是公僕，領納稅人給付的薪水，你不應該告訴我嗎？卻如此藐視人民。莊人祥絕非特例，冰凍三尺已久，看來是絕無化開的時日了，能不讓人感到寒心嗎？