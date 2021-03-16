好不容易入手的疫苗出現不良反應、藻礁公投連署的民意壓力、缺水帶來的各種民生和經濟隱憂，這些近日來接連爆發的各種棘手問題，都讓執政黨一個頭兩個大，連帶地也讓蔡政府官員都出現了疲態，紛紛失言。

我OK你先打VS我先打沒關係 疫苗打不打民調超驚人

14日晚間蔡總統出席台北的雲林同鄉會的交接儀式時就不小心說錯話。蔡總統說，她必須出席的其中一個原因，是因為「沒有人不敢來」。其實她要說的應該是「沒有人敢不來」，她口誤了。然而，雲林同鄉會是什麼黑道組織嗎？為什麼要把人家講得好像不來會發生什麼事一樣？雖然雲林同鄉會的影響力非同小可，被許多人視為備戰2022年選舉的兵家必爭之地，但明明就是自己要來跟人家搏感情，何必說成這樣？

或許就是因為疫苗、藻礁這些事情連連出包，原本一直想神隱的蔡總統必須出來拋頭露面，才會在壓力之下說出了這樣讓人聽了以後臉上三條線的話。

至於阿中部長，則是在指揮了超過了一年的防疫、抗疫之後，越來越顯出他的疲態與倦怠。這幾天指揮中心最需要跟國人解釋清楚的，就是到底我們好不容易拿的第一批AZ疫苗能不能打？這絕對不是「不管打不打疫苗，人都有生老病死」這樣一句話就可以帶過去的問題。不然，人都會死的話那我們都不要打疫苗、也不要防疫了，反正人本來就都會死。話可以這樣說嗎？

而且在面臨多個國家都紛紛禁打AZ疫苗，施打之後引起不良反應的案例可能會更多，這些問題指揮中心都應該納入考量。壓力大、累了，就不要再耍嘴皮子，還是好好想想怎麼說清楚、講明白比較實在。