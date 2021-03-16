王定宇緋聞案愈燒愈旺，原因就在於他硬拗、瞎掰、亂放話。他說房間不租了，對他來說8000元還是太貴了，一個床位而已，這事情太太都清楚，他會請老婆處理退租的事情；同一時間，顏若芳臉書、民進黨副秘書長林鶴明表示，因為私領域事件處理未慎，影響公務，表達沉潛檢討之意，深感歉意。

房客不租，你情我願，嫌貴、找老婆處理退租就過分了，這是奧客。台北市分租一個門禁森嚴的房間，偶爾漂亮的俏房東附送早餐、溫馨專車接送，8000元算貴嗎？不只羨煞老是抱怨台北居大不易的年輕族群，連摩鐵老闆也會怨嘆以後生意要怎麼做下去。

另外，想租房間自己拿主意，退租就請老婆處理，問題是老婆至今神隱不吭氣，不代表沒生氣，元配是來處理「退租」，還是來處理「妨害家庭」啊？「吃人夠夠」嘛！難怪激起跨黨派女性政治人物公憤，民眾黨發言人楊寶禎就公開呼籲民進黨婦女部、立委范雲要出面聲援顏若芳。

房東、房客關係不單純，黨中央並不相信、至少態度是保留的，才需要當事人沉潛檢討。渣男出事，卻要女人來扛責，輿論反應一面倒，要知道台灣目前最有權力的人是拿到817萬票的總統兼黨主席蔡英文，這種欺負女人的惡劣行徑，「惹翻了，就不好辦了」。

8000元是哪裡貴？「男人的嘴，騙人的鬼」硬拗、瞎掰，王定宇簡單粗暴的蒙混態度，也惹怒了吳育昇、羅致政、王世堅，這讓他們過往「先睏逗陣、偷呷步」後的懺悔、牽手老婆乞求原諒的行為顯得很蠢，如果連他們都不挺，那王定宇就是全民公敵了。