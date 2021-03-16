民進黨立委鄭運鵬指責國民黨立委考察大潭三接預定地時，竟站在藻礁上，諷刺藍委根本沒有環保觀念。不料網友提出大量照片證明民進黨政治人物也同樣站在藻礁上，甚至連總統蔡英文都站在上面，而且還沒有穿雨鞋，對藻礁的傷害更大。

面對如此批評，鄭運鵬理應道歉，要不至少也應該閉嘴。沒想到他表示，他並沒有站在藻礁上，還「感嘆」，曾幾何時，不站在藻礁上也成了一個錯誤？

鄭運鵬真是睜著眼睛說瞎話！大家指責的是他的雙標而不是「沒有站在藻礁上」，他怎麼能夠如此光明正大的轉移焦點、誤導大眾呢？

另一位同樣也很會鬼扯的綠委是近日爆出同居疑雲的王定宇。他宣稱與民進黨發言人顏若芳是「房客與房東的關係」，事情越鬧越大之後，王定宇竟然還說，因為房租太貴了，所以他即起停租。

北市熱鬧市街大廈新屋，房租8千元其實是頗優惠的，何況房東還提供了包括早餐、溫馨接送等多項額外的服務，這樣的房租如果王定宇還嫌貴，那他退租後，相信會有一拖拉庫的人願以同樣的標準續租。

說穿了，王定宇只是在停損，問題是，這種謊言連3歲小孩都不會相信！堂堂大立委一本正經胡說八道，是把大家都當傻子嗎？

死不認錯、不斷硬抝、鬼扯，這就是民進黨的DNA。