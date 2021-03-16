在福州「台青第一雲家園」台灣青年就業創業基地，一群從事教育行業的台胞匯聚於此，涵蓋英語、音樂、高爾夫球、美術等領域。

該基地創始人李正能在福州從事英語培訓教育行業已超過二十年，去年新冠肺炎疫情爆發以來，包括他在內的許多在福建台青的線下教育課程受到影響。雖教學計劃被打斷，但李正能認為，這也是一個新的機遇。

疫情下，李正能成立「台青第一雲家園」，致力於幫助台青拓展網路渠道、轉型發展。目前，該基地已入駐包含李正能在內的16位台青。

■加速線上教育發展

劉宗鑫來自台灣新北，是一名高爾夫教練。林俞青來自台灣台中，是一名鋼琴教師。劉宗鑫來福州發展近十年，在2017年，當時還是劉宗鑫女友的林俞青跟隨他也來到福州發展，目前在該基地做鋼琴培訓。

去年6月，他們倆受到李正能邀約，加入「台青第一雲家園」。同年，他們的多年愛情長跑也修成正果。

夫婦倆都認為，大陸比台灣有更多的發展機會。而且大陸互聯網的飛速發展，讓他們看到了更大的「商機」。他們與李正能一同打通線上線下的區隔，加速線上教育發展。

2016年，劉宗鑫在福州首次嘗試開設室內場地教授高爾夫球，並致力於推廣高爾夫青少年全民運動體育項目。「讓高爾夫球運動，走進尋常百姓家。」劉宗鑫還引進了一套高爾夫球模擬器。跟隨大陸數位經濟發展，將「智慧化」也融入高爾夫教學中。

在疫情影響下，劉宗鑫的室內高爾夫教學被迫中斷，他將精力轉投於線上教學，他還開設了一門免費的「教人如何自學高爾夫」課程，他希望能普及高爾夫運動，讓更多人愛上這項運動。

「我教大人高爾夫，她教小孩鋼琴課。」劉宗鑫笑談，前期，林俞青主要是做鋼琴家教，有部分學生還是劉宗鑫學生的孩子。

而如今，透過網路的引流，她又擁有了更多的學生。林俞青表示，在大陸的教學方式，不止有「一對一」的方式，而且有線上線下的結合，「線上可以變成我教學的輔助渠道，而線下，在音樂技巧方面可以更精專一些。」

■幫助台青教師轉戰網路

來自台灣的竹笛教師柯承妘在疫情期間錄製竹笛視頻，通過「台青第一雲家園」為網友普及笛子的演奏知識，也受到了良好的反響。柯承妘說，由於疫情，學生減少，而「互聯網+教育」這種線上教學的方式，是一種很好的趨勢。入駐該平台的多名台青表示，「互聯網+」賦予他們在大陸做教育更多可能。

來自台灣的竹笛教師柯承妘在疫情期間通過「台青第一雲家園」給網友普及笛子的演奏知識。（作者提供）

「線下教學局限性大，而線上教學，一名教師就可以輻射到好幾千甚至幾萬的學生。」李正能說，互聯網加上優秀的教師，一定是未來教育的新趨勢。

李正能告訴記者，計畫下周開始幫助在閩台青製作短視頻並投放在抖音平台，「幫他們引流客源」；短視頻投放計畫之後，還打算幫助他們搭建線上課程。

疫情所帶來的衝擊，對於李正能和該基地的台青而言，既是挑戰也是機遇。從開始的「直播帶貨」到目前的「互聯網+教育」，李正能致力幫助台青教師轉戰線上教育課程。

「未來的教育，一定要加上互聯網的元素。」李正能希望有更多來自台灣的教師加入「台青第一雲家園」。

李正能格外看好互聯網的標準化以及線上學習的隨時性。與過去不同的是，如今他還計畫將線上的教學課程引進到台灣，投放在Youtobe、Facebook等平台。

「台灣在早教方面有很優秀的教師，未來我們平台不局限於現在的課程，還可以引進親子課，例如講授親子關係、夫妻關係的課程等等。」李正能希望可以吸引更多各個領域優秀的台灣教師加入「台青第一雲家園」，實現「他們在台灣線上教學，我在大陸幫他們招收學生。」

■吸引台灣教師進駐

在李正能看來，台灣的線上教育普及程度低，而大陸互聯網發展飛速，教育方面又有很大的市場。「未來，肯定是更多的台灣教師來教大陸的學生。」

李正能表示，台灣的市場較小，所以較少人將精力投放在「互聯網+教育」，而他們帶入新的互聯網運營元素，尤其是免費的概念，試試看能不能碰出新的火花。

目前，李正能正在研發英語課程，將一些AI互動元素添加了進去。他說，錄製完成後，也將全部免費放在台灣人較常使用的平台上。

「我們可能是台灣第一個做免費線上教育課程的。」李正能表示，將大陸的互聯網思維帶到台灣，希望能夠吸引台灣教師進駐這個平台，也希望未來吸引更多的台灣教師來大陸看一看，甚至是來到大陸創業。

「通過線上渠道，讓兩岸的交流更頻繁。」李正能說。（鄭江洛/福州）