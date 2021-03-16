進出新北市淡水區乃至北海岸各個地區，台二線是重要的交通幹線，大度路進淡水、下關渡橋往淡水的大量車潮都匯集在中正東路，又中正東路受限於河道地形，客觀無法進行拓寬，使進出淡水的交通無論平假日都是長長車龍，沒有一天不塞車。

1996年交通部公路總局提出興建淡北道路的規劃，與淡江大橋同為淡水新市鎮的開發配套措施，希望隨著淡水新市鎮開發，舒緩雙北高房價問題並帶動淡水以及北海岸的共榮發展，2000年淡北道路第一次遭遇環評不通過，隨後二十多年幾經波折，民間團體的正反意見來往、政府單位的各式方案研究、多次環境評估會議，直至2020年10月25日「淡北道路臺北市段都市計畫變更經審議通過」，大抵宣告規劃歷經二十多年的淡北道路即將開始建設。

目前淡北道路除了卡在中央補助之經費尚未支付，更淪為新北市淡水以及台北市北投兩地居民互槓的口水戰。因為部分北投民眾認為淡北道路預計讓車流匯入大度路塞爆北投周遭道路。除了兩個地區的里長在媒體互槓、正反兩方民間團體更在臉書上相互嗆聲。

「鷸蚌相爭，漁翁得利」，當兩地民意代表、里長、民眾都開始對於淡北道路的興建產生高度的論辯，中央就更有理由推諉由於兩地民意尚未取得共識，所以對於淡北道路興建的中央補助經費暫不撥款，導致淡北道路的建設經費缺口持續存在。

一個重大的公共建設必當存在正反不同的意見，民主制度上或許無法讓所有人滿意，但一定經過規劃、說明會、環評會議等漫長時間可供民意對話、討論。以淡北道路案來看，來自北投的反對民意在通過環評後遠比先前在規劃、環評階段時來得大，似乎隱含著地方民意代表的的操作角力。

相較於已經通過兩次環評會議的淡水河北側平面道路遲遲未撥款補助興建，近日綠委蘇巧慧在立法院質詢父親蘇貞昌院長，蘇委員談及欲讓自己選區內的樹林、鶯歌兩區成為台灣鐵道發展廊帶，成為2022鐵道觀光年最好的代表，院長父親當場阿莎力地表示「當然支持」。這樣的效率與承諾，看在淡水與北海岸地區居民眼裡，不免有黨天下甚至是家天下的影子。

新北市長侯友宜表示，新北市有十二位立法委員，期盼新北市所有立委能夠一同為了新北市民的生活福祉、交通便利性來持續爭取淡北道路補助。洪孟楷、林德福、羅明才等三位國民黨立法委員皆表態願意幫忙爭取淡北道路的建設經費，持續為了新北市的發展努力。

民進黨立委張宏陸表示地方重要交通建設應該不分藍綠，但應該連同拖了10多年的淡水都市計畫道路、台二線拓寬也應一併處理，全盤規劃。筆者認為，當前進出淡水的台二線為雙向六線道，不分平假日皆已經常態性壅塞，若沒有先行完成淡北道路做為替代道路就貿然進行拓寬台二線工程，恐怕造成人為嚴重的交通死結。

但是，台灣有哪一個都市周邊聚落興建時，所有交通建設可以一次全面就施工完畢？在中國大概只有北京周邊的「雄安新區」。在經費有限下，要全盤考量交通設施談何容易。如果要等規劃完畢，等到經費與環評通過，這些交通建設可能又會不敷使用。最簡單的做法，就是什麼都不要改變，這難道就是新北市民所樂見的結果嗎？

對於淡北道路議題，支持與反對意見民眾應該讓對立聲音降低，逐漸回歸理性對話，讓歷經二十多年、兩次環評會議的淡北道路建設與否這顆球丟回給中央政府來決定，減少政治口水對立，並且未來藉由淡江大橋、淡北道路甚至後續拓寬台二線，創造對於兩地共同生活圈內居民的最佳利益。

（作者為淡江大學大陸所研究生，指導老師：陳建甫）