大陸全國人大通過香港選制變革，讓人想起伊索寓言「烏龜背蠍子過河」的故事。

有隻蠍子要過河，但不會游泳，看到烏龜在河邊歇息，心生一念，想請烏龜幫牠背到對岸去。烏龜聽了嚇一大跳，因為蠍子有毒刺，當下拒絕。但蠍子不放棄，對烏龜說：「你不必害怕，我如果螫你，自己也會同歸於盡，我怎麼會做這種害人害己的事呢？」烏龜一想也對，於是放心地背了蠍子過河。

一開始雙方相安無事，可是才剛游到河中間，正當水流湍急，烏龜突然感到尾部一陣劇痛，知道被蠍子螫了，已中劇毒，生命危在旦夕。烏龜想不明白，蠍子為何違反承諾，竟在渡河途中螫牠？於是忿然質問蠍子。沒想到蠍子竟然回答：「我也不想螫你呀，可是，螫人是我們蠍子的天性，想改也改不過來呀！」

1984年初中英最終回合談判前夕，眼看回歸已定，北京大派「一國兩制50年不變」的定心丸，《信報》創辦人林行止對中方承諾存疑，特別引用這則寓言。當時許多人都相信，香港對中國太重要了，北京無論如何不會毀掉香港，就像蠍子不敢螫烏龜一樣，否則就是同歸於盡。

但林行止認為，香港與北京的從屬地位一經確定，等於北京將繩子套在香港脖子上，將來收不收繩子的主動權完全操諸北京領導人手上。北京明知「領導」可能帶來惡劣後果，但仍會禁不住去「領」它一下「導」它一下，只因這是中共體制特性，就像蠍子天生會螫人一樣。

如今香港發生的一切，彷若烏龜與蠍子故事的翻版，確實就像林行止37年前的預言。然而香港是否真的已經死亡，卻還是一個待解的問題。

從國際的觀點，法治與自由是國際金融中心的必要條件，一個沒有言論、結社自由，失去法治與民主前景的香港，當然已是消亡殆盡。但從北京的角度，國安法的實施與選制的變革，是為了止暴制亂，使「一國」更落實、「兩制」更完善，真正實現香港的二次回歸。

北京的底氣其來有自。自《香港國安法》頒布以來，香港的自由空間與法治程度急速下墜，港股卻依然每天有幾千億元的成交。歐美大行不見撤離跡象，中概股返港更是漪歟盛哉，從阿里巴巴、京東、快手、網易到最近的百度，一個接一個為香港「構築起新經濟護城河」。這代表什麼？代表北京透過染指香港，已經摸清國際金融的底細，知道如何玩弄全球資本於股掌間。

至此，渡河故事有了新解。原來蠍子螫龜雖是本性，卻不是魯莽行事，更非甘願同歸於盡。只因蠍子夠聰明，早於渡河途中，學會了烏龜的本事，眼看烏龜漸漸不聽使喚，要它往東偏偏轉西，終於痛下毒手。

烏龜被螫淪為波臣，當然是死路一條，就像香港已不再是過去的香港。然而龜死了殼還在，即使港人遷移、港資抽離，自有北人南下、北水南注，不消多久，香港就會以另一種面貌出現。屆時明明「馬照跑、舞照跳」，如何說它已經死了呢？

（作者為信民兩岸研究協會理事長）