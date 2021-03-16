11.7萬劑AZ疫苗到了！首批新冠疫苗抵台。(圖／中央流行疫情指揮中心提供)

全民接種的疫苗要出現怎樣的不良反應，才必須停止接種，或吊銷接種許可呢？簡單地說，要看疫苗接種後是否引起免疫疾病，而且是通案，才能吊銷接種許可，其他不良反應狀況頂多只是加註警語，沒有停打的必要。

疫苗的不良反應分為急性與亞急性二類。急性反應會在接種疫苗1、2天內出現在局部或全身。局部反應是源自於疫苗的濃度、酸鹼值與接種技術。這也就是給老護理師接種疫苗比較不痛的原因。疫苗開始刺激人體，出現免疫反應會在接種1、2天左右產生全身症狀，這當然不是免疫疾病，是免疫反應起效了，可喜可賀，當然也不該停止接種。BNT疫苗的急性反應是所有新冠疫苗中最高的，但仍是人人搶打。

急性反應多半輕微，但也有碰到特異體質的人在接種後30分鐘內就產生過敏性休克而死亡。也只有這種第一型的免疫反應才會立即致死，過了30分鐘以後的免疫反應都不再會致死，頂多致病或致殘。過敏性休克要特異體質才會出現，只要不成為通案，就不是停止接種的適應症。

疫苗接種後1至2周，免疫反應會達到巔峰，這是我們所希望的抗病免疫反應。但也有些人產生的是攻擊身體器官的不好免疫反應，這就是所謂的免疫疾病。免疫疾病如果成為通案，表示疫苗引起了太多的不良免疫反應，可能是疫苗含的雜蛋白太多。在新冠疫苗中，滅活疫苗及腺病毒疫苗就因可能含有疫苗以外的蛋白，產生疫苗疾病的機率比較高。至於該不該吊銷執照，完全要看是不是免疫疾病及是不是通案?這些都得花時間鑑定，這也是最近歐盟多國暫停AZ疫苗施打的原因，只是為了鑑定釋疑，就和大陸暫停台灣鳳梨進口一樣，目標仍是繼續接種，千萬可別假戲真做。

這次的AZ疫苗血栓事件，血栓基本上就不是一個免疫反應，中央流行疫情指揮中心在第一時間就排除了，非常明智。因為在全民疫苗接種後30天內什麼事都會發生，若被有心人碰到，什麼事都可以扯上疫苗。以前麻疹疫苗扯過自閉症，台灣2009年新流感疫苗還扯過死亡，結果都造成緩打潮。第一時間只要看是否為免疫反應就可立即判斷。指揮中心這次因為有了2009年的慘痛經驗，明快地排除，不隨歐盟起舞，值得讚賞。

但這樣的詮釋，依然沒法拉高醫護人員的接種意願，依指揮中心的調查，整體大約只有1/3的醫護同仁願意接種AZ疫苗。這個麻煩其實是指揮中心自找的，哪有一個要全民接種的疫苗不強制能接種完的？以前的兒科疫苗哪個不是強制接種，才達到防治的效果。為什麼碰到更需要全民強制接種的新冠疫苗，手就軟了呢？

照這個態勢，要達到60%的覆蓋率，台灣恐怕會是全世界最後一個邊境解封的國家，神仙出來帶頭接種都沒用，還不如現在就開始規畫旅遊泡泡，用有限的疫苗接種於進出的旅客，既勤儉持家，又能小兵立大功，用最少的疫苗安全地開放邊界，就像當初用最少的檢驗守住台灣一樣。而且旅遊泡泡的疫苗肯定沒人會拒打。

（作者為中華民國防疫學會理事長）