全台水情吃緊，民進黨政府遲無反應，完全看天吃飯，直到最近實在無可迴避，經濟部長王美花才提出科學園區和工業區鑿井取水的絕招，實在讓人傻眼。

事實上，日本媒體早在二月時就警示，台積電在六十天內會面臨缺水的嚴重衝擊，晶圓雙電也早已開始討論因應措施並評估水車載水的可行性。唯獨沒看到蘇貞昌內閣拿出任何應變方案。要知道，縱然台積電是護國神山，可也搞不定缺水這件事！

其實，近期台積電之所以成為世界各國爭相爭取的焦點，原因之一也是因為美國德州發生極端氣候的暴風雪，導致當地的車載晶片供應商停工。即便現在想開工，由於所有機器設備都要重新檢查，一般預估起碼要6個月後才能恢復生產，各國只好往台灣走。但是，台灣廠商縱然把產能空出來，如果政府無法解決缺水問題，台積電等晶片廠商也無法製造晶片供貨，這將是多麼荒謬的一件事，也會是全球的大災難！

回想四十年前，李國鼎與多位先生們的高瞻遠矚，幫台灣奠定了發展半導體產業的基礎，而能有我們今日榮景與經濟紅利。民進黨執政，沒有這樣具有遠見的國家產業規劃也就算了，缺水、缺電、缺工、缺地，沒什麼事情搞得定，經濟問題環環相扣，產業自然叫苦連天。

隨著氣候變遷加劇，今後工業與民生、農業競爭有限的水資源，未來勢將愈演愈烈，科技業產能滿檔，連帶對生產所需水電資源更十分殷切。只是這些問題有看到民進黨盤點、擘劃嗎？前瞻計畫裡的水資源計畫或是新型水資源政策都花了大筆預算，但到現在不還是空中樓閣嗎？

要知道，國際生產鏈中重要的晶片都是在台積電製造，任何風吹草動都是全球IC的大地震，甚至可能發生斷鏈危機，台灣半導體產業真的沒辦法被這樣折騰。試問，政府還能若無其事嗎？還是已經被自己的大內宣洗腦，以為真的一切好棒棒！

簡言之，不管是鳳梨之亂或缺水危機，在在都顯示了，任何經貿的發展都不是一件容易的事，要做好完整規劃才能得到好的效果。尤其台灣是完全需要靠出口的淺碟型經濟，台灣的發展應該要走向世界。期待政府能夠真正把一些口號拋到腦後，因為要發展經濟，要的正是具體的務實的規劃與政策！

（作者為律師、立法委員）