日前台北市雲林同鄉會理事長交接，蔡總統帶著衛福部長陳時中登台，隨後，國民黨有意角逐台北市長的蔣萬安則偕同縣長張麗善出席，選舉前哨戰的氣氛呼之欲出。作為中央抗疫最高指揮官的陳時中，人氣與民調支持度一直居高不下，但此時國際疫情與台灣疫苗取得的前景未明，指揮官處理這些難題恐怕已無暇他顧，但陳時中近來不僅去職籃開球，又與總統同台出現在政治氣氛濃厚卻和陳搭不上邊的雲林同鄉會，很難不讓人聯想到選舉。

各界已盛傳陳時中可作為民進黨問鼎雙北，甚至桃園的「活棋」。確實，這3個直轄市人口眾多，選舉成敗直接影響2024年總統大選的布局。而蔣萬安角逐台北，侯友宜爭取連任，對民進黨而言都是強敵，陳時中的高人氣在這兩地都有一搏的勝算，就算民進黨內部派系競爭再怎麼激烈，終究也敵不過黨中央的勝選考量。民進黨當然不會白白浪費陳時中的光環，只不過要把他放在哪裡，卻一直是個難題。因此與其說陳時中是個「活棋」，倒不如說民進黨對他的「政治價值」仍「舉棋不定」。

首先的難題是要把他放在台北市還是新北市？其實無論何處，不只有希望翻轉政治版圖，更有斬斷蔣、侯兩人更上層樓的立即效果。然而侯市長在2024年的選戰角色上恐怕比蔣萬安更有想像空間，直接空降陳時中封殺其連任之路，更有助於民進黨掃除較立即的隱患，價值顯然更高，只不過侯市長民意支持度也不低，且挾現任優勢，這場對戰難度或許更在台北市之上。

雙北戰局其實已經明朗，但真正影響陳時中投入選戰的關鍵，恐怕還是疫情的控制。目前世界各國疫情起伏不定，變種病毒與疫苗施打都存在變數；加上台灣疫苗取得與施打速度落後，未來面對其他國家國境開放的壓力時，國門在群體免疫不足下被迫開啟，可能成為疫情的新破口。如果少了陳時中，面對疫情可能的變化或失控，蔡政府中誰又能扛得起？！

於是蔡政府既想利用陳時中在選戰中發揮政治效應，但卻又擔心把陳時中抽走後，防疫變數一旦出現，將讓綠營面臨徹底崩盤的危機，所以只能讓他繼續先「腳踏兩條船」，保持觀望，以求穩妥。反觀如果全球疫情趨緩，國人疫苗接種順利，陳時中投入選戰的機會自然增加。

另一個真正的兩難在於，陳時中這活棋要用在2022年還是2024年？陳時中的人氣只用來鞏固地方選舉的盤，會不會太過「可惜」？如果繼續把他留在中央防疫，或是更上層樓擔任副閣揆，會不會對民進黨往後的大局更有助益？這些恐怕都讓民進黨更難抉擇。

況且2024年不能排除柯文哲市長與賴清德副總統參選總統，在這場「醫師」的戰爭中，具有相同背景的陳時中或許將成為民進黨總統參選人急欲拉攏、攘外安內的搭檔紅人，2022年把他綁死在地方，2024年還必須得另尋黑馬抗衡。

蔡總統帶著陳時中跑趴，又默許立法院修憲議程開跑，試圖移轉8月4項公投的焦點，即便黨中央的選對會仍未成立，選戰模式已逐漸開啟。現在雖未到掀底牌的時刻，但與其說要等待國民黨主席改選後再出牌，真正關鍵恐怕還是卡在疫情的變數上。陳時中至今不敢清楚表態轉軌投入選戰，亦正顯示出對這方面仍有顧慮。畢竟，陳時中的光環來自防疫的成效，一旦破功，光芒消失，活棋瞬間也可能變成死穴！

（作者為國家政策研究基金會副研究員）