國旗是國家的象徵，我國國旗青天、白日、滿地紅，長期被民進黨視為黨國不分的圖騰，尤其國旗國徽近似國民黨黨徽，一度想修改《政黨法》廢了國民黨黨徽。近日緬甸軍民衝突波及台商，外交部除了呼籲台商掛國旗，也協助趕製國旗，難道民進黨肯認國旗了？

憲法明定國旗為紅地，左上角青天白日，由於國徽與國民黨黨徽雷同，民進黨從前總統陳水扁執政時，就意圖修改《中華民國國徽國旗法》，最後雖不了了之，對長得像國民黨黨旗的中華民國國旗一直耿耿於懷，甚至主張國民黨黨徽與國徽雷同，違反《國徽國旗法》、《商標法》，每到選舉就拿出來大做文章。

擁護國旗代表對國家的熱愛，原本天經地義，但對民進黨而言，國旗只是選舉時的消費工具。民進黨執政的縣市，即使是國慶日也看不到國旗飛揚；民進黨的縣市首長在公開場合更不會向國旗敬禮，即使是蔡英文總統，在野時也曾公開指中華民國是流亡政府。

近來緬甸軍民衝突越演越烈，抗議民眾大舉闖入萊達雅工業區大肆破壞中國企業，波及台商企業廠區，還傳出台籍幹部受困廠房中。外交部面對台商困境束手無策，只能呼籲台商懸掛中華民國國旗或標示「台灣企業」，以利外界識別。

中華民國國旗在許多年輕人心目中，經民進黨長期洗腦，已成了黨國不分的標誌，甚至視為台灣獨立的對立面。蔡政府除了絞盡腦汁把護照上中華民國的英文字樣縮小，更想方設法要把國旗隱藏起來，沒想到這回為了幫緬甸台商解困，還協助台企趕製國旗。危機過後，外交部會呼籲台商繼續掛國旗，還是棄之如敝屐？