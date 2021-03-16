民進黨政府連番陷入施政困境，大的從藻礁公投連署引發的「粉紅風暴」方興未艾，到鳳梨輸陸被叫停而惡化的產銷失衡，乃至愈演愈烈的缺水及可能的缺電風暴，甚至小小的黨籍立委與黨發言人「分租同居」風波，竟然讓親綠電視媒體集體演出「消音」荒謬劇；加上先前粗暴的萊豬進口決策，導致國民健康受到衝擊與公投反制、新冠肺炎疫苗施打的決策黑幕與執行爭議等，可謂翻騰不絕，隨時可能炸開更大的黑洞。

執政後換了腦袋與嘴臉

這些山雨欲來或已經掩面襲來的風暴，都讓蔡政府左支右絀，民怨不斷升高。表面上看，這些問題都有不同的性質、成因與影響，但深層而言，其實都有結構性的病灶，環環相扣，技術性的藥石罔效，深層病因不除，就會以不同的症狀出現，直至病體完全崩潰。

公投是人民對重大政策表達意見最直接的手段，過去在野時期，民進黨從爭取公投到打破鳥籠公投，都是公投最大的支持者。不料卻在執政後換了腦袋與嘴臉，一再修法打壓。目前可能成案的4個公投連署，既有擁核人士發起的重啟核四公投，也有國民黨支持的反萊豬公投，但不同的公投案有不同的訴求目標，不能一味畫上等號，更不能因為擁核人士與國民黨也支持護藻礁，就把珍愛藻礁公投打為是國民黨為了擁核所作的政治操作，甚至連獨派因支持護藻礁也被扣上紅帽，變成「中共的同路人」。

為了擋下護藻礁等公投案，綠營使出渾身解數壓制誤導，反而激出強大的反對聲浪，不僅造成環保人士內鬥互嗆，也點燃不同政黨、族群間的對立，甚至人身攻擊和抹黑抹紅，撕裂台灣所造成的傷害已不下於摧毀藻礁的環保本身。

造成藻礁危機的深層因素，在蔡政府不當且心存僥倖的能源政策。蔡總統2019年才說台灣不會缺電，經濟部更稱台灣到2030年都不缺電，但才過兩年，當初的保證如流水，民進黨說法就大轉彎，逼人民在生態與煤電之間二選一，選擇保護藻礁，中部人就繼續用肺發電，說穿了，就是不缺電承諾的「跳票」。問題是，這個兩難的責任，應該由全民概括承受嗎？

面對50年來最嚴重的旱象，經濟部長王美花一句「鑿井取水」嚇壞全台，更被調侃「缺電要不要鑽木取火」。近半年來全台1/4的農田因缺水陸續休耕停灌，受影響的部門從農業擴散到工業領域，如今也開始衝擊到民生用水。最可怕的是旱象一旦惡化，若導致全球IC供應鏈斷鏈，恐造成災難性後果。每年秋冬到隔年梅雨季，台灣遭逢旱象已成新常態，但台灣並不缺水，只因天候異常，大旱後伴隨大澇，政府得到什麼教訓？除了鑿井祈雨之外，又拿出了什麼具體辦法？

控制言論進而操控大腦

鳳梨外銷的問題最近因新聞而受到重視，但根據立院預算中心報告顯示，2019年「產銷調節緊急處理」決算是預算的4.15倍，且收購支出中有3.23億元用來掩埋、堆肥及送養豬戶做飼料；統計數據也顯示2016年以前，該預算使用率都只有個位數，蔡政府上台後2017年起執行率暴增，2019大選年更是用到預算的4倍。

這說明了農委會近幾年來只要遭遇農產品產銷失衡、天候、對外貿易等因素，就進行大量收購以穩定價格。因為農委會只在乎表面，花錢搞大內宣，組織網軍1450吹捧，只看輿論帶風向做事，所以遇到緊急問題時就想先花錢消災，用補助收購來粉飾太平。這如同「狂餵農民吃嗎啡」，農民開心爽拿政府補貼，卻造成台灣農業競爭力不斷弱化，若有人質疑，就責怪他扯台灣農業後腿、欺負台灣農民，但這是長久之計嗎？而且執政可以這樣混、有這麼簡單嗎？

完全執政下綠色威權體制的特點是：透過操控媒體管制言論，加上大內宣、網軍側翼形成全面的騙術、另類的話術，以控制人民的耳目視聽，進而型塑人民的大腦思維，達到絕對權力的鞏固化。由於體制缺乏監督與挑戰，人民逐漸弱視與弱智，結果便是政府的無能與腐化，最後葬送的是整個國家社會的現在與未來。很不幸的是，這個巨大陰影正不斷在台灣上空籠罩著。