高鐵鐵人行程，二天一夜五省市

以下是我的親身經歷，前一天從台北飛西安，利用下午及晚間辦完事後，第二天一早從西安搭四個小時的高鐵到成都。期間經過了「廣元」，即曾經是「蜀道之難，難於上青天」的必經之地。在廣元車站停靠時，看到兩列高鐵列車班表，一列到青島東站，一列要到北京南站。古代從廣元到北京可能要一個月以上，一般火車至少也要兩天一夜以上。現在從深山的廣元，幾個小時到北京、到青島。

當天中午到成都辦完事，下午再搭高鐵到重慶；隔天早上再搭高鐵到貴陽，當天下午由貴陽出發，四個多小時一站未停，直達廣州。代表乘客量，可以支撐直達旅程。

吾人戲稱這是高鐵鐵人行程，僅用兩天一夜，走訪五個城市，辦好五件事。以過往在美國的經驗，可能要搭飛機銜接，用掉四～五天的時間。

在大陸高鐵車站，你會體會，十四億人口流動的經濟發展的樣貌。十四億人口，可以藉高速鐵路的流動，帶動難以估算的經濟發展。民間口語「要致富，先開路」、「人流就是錢流」可為佐證。

改變春運的高鐵

大陸的春運，在春節前後，有限的時段內，幾億人口形成的十幾二十億人次，在地表上同時流動，多大多難的運輸量。過往從廣州到武漢，每天有限的車次，自從有了高鐵，幾分鐘一班車；現在春運仍是緊張，但不恐怖了。

日本是全世界高鐵運行最早的國家，因暴風雪難克服，最近幾年才開通北海道。但大陸比日本早了兩年，開通大連到哈爾濱的高鐵，一開始分冬、夏季不同的速度，目前四季都是三○○公里的高速，這就是迎頭趕上。

大陸高鐵從合作、買別人的技術，甚至被譏笑仿冒山寨，到現今完全獨立自主。中華民族豈會是劣等的民族？從溫州高鐵事故，讓大家擔憂高鐵是否能成功，到今天大陸已從失敗錯誤汲取教訓，讓人民無憂慮地搭乘。神州遊，任我行。

香港與上海

二○○三年起，十五年來我常以香港、上海為例比較一番。很多都認為香港的繁榮、成功，得力於英國一五六年的殖民統治；但問及同學，香港、上海何者更有未來？絕大多數選擇上海。

未來十年、二十年，上海絕對比香港，更有成長發展的空間。百年來的上海，曾是國際大都會，但也是在戰亂，政治動亂下，不穩定中顛簸。真正的穩定，安定的成長，也不過改革開放後的四十年。中國人創造如今繁榮的上海，用四十年的時間，超越英國一五六年統治而有榮景的香港。

中華民族當然是一個優秀的民族。再對比香港旁邊的深圳，四十年來，由小漁村到必然超越香港的大都會。再次證明，只要政治上不折騰，中國人就有能力創造成就。證諸於台灣、大陸的成就皆是如此。對中華民族有信心，對台灣絕對是好事。

自主的中國

建設是看得到的、聽得到的。但是什麼叫自主？就是自力更生、自訂標準、自訂規則。在台灣，很多人不容易感受自力更生的意義。冷戰時代，中國大陸是在蘇、美及其盟友封鎖狀態下自力更生。尤其蘇聯專家全數撤走下，中西冷戰，美國全力封鎖，中國土法煉鋼，自力更生。從獨自造出原子彈、導彈、人造衛星，到經濟發展所需的器械，各類交通工具，及民生用品，樣樣自己來。雖粗糙，卻是自造，展現自力更生的中國特色。此刻的中國逐漸成長，以自己的市場、條件、科技創新、正在自訂標準、自訂規則中，是新型態的自立自主。

一流的訂標準，二流的做品牌，三流的搞生產、製造、代工。美國為何要對華為下重手？關鍵在未來5G的世代，華為可能主導發展，未來訂標準的是中國人。因為市場的支撐，中國大陸也製造自己的客機，開始以符合美國的標準生產，將來在自己市場支持下，獨立自主自給，也有機會逐漸地制定自己的標準。

訂標準要有足夠的創新力和市場支撐力。過往英國、巴西、日本也發展商用大飛機，卻都失敗。因為本身市場不夠支撐。

為什麼大家都要符合美國的標準？因為東西都要賣到美國去。將來大家要賣到中國時，到一定程度，大陸也可自訂標準。大陸有市場，有創新能力，就有能力自訂標準，要賣貨到中國大陸，就必須符合中國的標準，是遲早會發生的事。（待續）