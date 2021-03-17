《黑金》這是一部港片，上映於1997年，出品人是麥當雄和向華強，導演是麥當傑。港片有一個特點，就是喜歡拍黑社會，港人在香港把警匪題材的黑社會片拍絕了，這下又到台灣拍政治題材的黑社會片，說實話，這部片子的劇情設置是非常有台灣風格的，裡頭的每一個人物幾乎都能找得到現實原型，但是整個片子呈現出的視覺，不管是飛車槍戰還是最後的高速公路上汽車大戰直升飛機，都是很港式的風格，所以這部電影給人的感覺很像是台灣夜市裡賣的港式點心的味道。

■黑金的禁忌

其實在香港電影裡涉及台灣政治的片子不少，1996年上映的《古惑仔之猛龍過江》裡，就有三聯幫幫主選「立法委員」的劇情，2000年上映的《古惑仔之勝者為王》也有關於台灣政黨輪替的劇情，2010年上映的《彈道》更是取材與2004年大選阿扁中彈的情節。但是這部電影在台灣上映的時候，《黑金》兩個字貌似還是惹了一些的麻煩，最後以《情義之西西里島》的名字上映，可見對當時的台灣來說，黑金這兩個字還是有一定禁忌的。

「黑金」一詞其實指的是兩個東西，一個是「黑道」，一個是「金牛」。分別指的是在政治中，尤其是在選舉中使用黑社會力量和賄選力量達到勝選目的的行為。這種行為全世界都有，但是在台灣轉型的過程中非常的普遍，國民黨因為「黑金」政治形象不佳，民進黨以清新的形象上台，但是阿扁在任八年，照樣落得個貪汙 A 錢下台入獄的下場，可見黑金在台灣的影響，不是某個黨的事，而是整個政壇的事。

■唐樹備訪台

這部電影以海協會副會長唐樹備訪台開始，這也交代了時間，1994年。1994年唐樹備的那次訪台是中國大陸高級官員第一次訪問台灣，所以民進黨的人士對唐樹備是非常的「熱情」，一路上嗆聲抗議，投擲雞蛋，並且還跳上了唐樹備的車子，據說把雨刮器都給拔下來了。現在唐樹備任職北京聯合大學台灣研究院的名譽院長，2011年還曾去過台灣，不過時代早已轉變，即使是在民進黨大本營的南部地區，唐樹備先生也沒有遭受任何的抗議了。

當然，唐樹備在電影裡以「真人真事」的形式出現是在新聞上呈現的，主要是為了交代一個時間背景，但是電影裡頭很多人物很多事情還是都有原型的，梁家輝扮演的周朝先在電影裡扮演的是一個電玩賭博業的商人，也是一個很有勢力的黑社會老大，最後還當選了「立法委員」。周朝先的原型應該是周人參。在九十年代中期，周人參號稱是是台灣的電玩天王，曾經以賄賂的方式勾結警察保護自己的產業，結果1996年此案爆發，涉案警察一百多人，震撼了當時的台灣社會。

劉德華扮演的那個「調查局」幹員的原型應該是侯寬仁，1996 年主辦周人參電玩弊案的就是這個侯寬仁，他還偵辦過太極門養小鬼案等等著名的案件，是台灣非常有名的掃黑人士 ，現在侯寬仁是「台灣高等法院檢察署」查緝黑金行動中心的檢察官。

■原型宋七力

其實這個片子裡頭還有一個人是有原型的，就是那個號稱會分身的「宋妙天」大師，他的原型就是在台灣火熱一時的宋七力大師。我是大概是初中的時候知道宋七力的，那時候聽哈狗幫的一首歌，歌名忘記了，但是歌詞還記得一句：「我不是宋七力，不會四處分身，只有在這裡可以看到我的本尊。」但是當時只知道有這麼個名字，卻不知道這個人是幹嘛的，直到看了這部電影才清楚了一點點。宋七力號稱自己能夠分身，並因此成為了新興宗教界的一個領袖型人物，信徒眾多，最著名的信徒就是台灣政治人物謝長廷，謝長廷的老婆游芳枝還幫忙宋七力寫書宣傳。1996 年台灣著名主持人，時任台北市議員的璩美鳳揭發宋七力，說宋七力涉嫌借助宗教活動詐騙斂財，並指責謝長廷收受了宋七力的政治獻金，「宋七力事件」爆發。後來經過台灣的法院審理，認為游芳枝宣傳宋七力並不涉嫌牟利，所以無罪，宋七力的行為屬於宗教行為，法院管不了，所以無罪。至於說分身之術，有人說是騙局，也有人信以為真，心甘情願的把錢送給宋七力，法院也管不了。

■計程車鬥毆

電影裡還有一個場景，就是選舉中不同陣營的計程車鬥毆的場面。這個場景也是有原型的，即全民計程車暴動事件。台灣的計程車司機因為常年在街上逛，接觸的人三教九流各式各樣，所以對時政局勢都有自己的看法，這一點貌似兩岸的司機都一樣。計程車司機平時都以電台聯繫，台灣的地下電台有很多，所以很容易形成不同的小圈子和政治認同 ，再加上管理原因導致計程車競爭激烈，不同車隊之間的司機經常爆發衝突。1995 年大豐車隊的一輛車和全民車隊的一輛車碰撞，最後引發了一場大規模的鬥毆。除撞車外，鬥毆擴大的原因中就有不同政治傾向的原因，所以這部電影就把這個情節拿過來，安在了周朝先的頭上。

片子裡還有一個情節是真實存在的，這也是為什麼周朝先拚了命也要選上「立委」的原因 ，那就是「一清專案」。「一清專案」是當時還在戒嚴時期的台灣當局發起的一次嚴打，主要針對的是黑幫，後續還有「二清」和「三清」。這次嚴打的操盤手就是現在國民黨的榮譽主席吳伯雄。當然，當時被捕的黑道還有很多 ，大多數都被關進了台灣的綠島監獄，我曾經去過綠島，現在島上還有監獄，也有很多監獄的遺址。這些在一清專案中入獄的黑道分子在獄中還成立了很多的幫派，集中力量介入選舉 ，戲中諸多黑道分子泡溫泉的那場戲，反映的就個事。

哦，對了，這部電影裡還出了兩首好歌，一首是《世界第一等》，一首是《孤星淚》，都是伍佰寫的，劉德華唱的。

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