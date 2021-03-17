南美洲友邦巴拉圭因新冠肺炎疫情嚴重，且缺乏疫苗，引發國內抗議，美國愛莫能助，呼籲巴拉圭與台灣合作，我外交部立即回應，同意協助巴拉圭取得疫苗。

問題是，台灣自己也陷入疫苗困境，「何時可獲得多少及何種疫苗」仍是一團迷霧，如何協助巴拉圭？

據報導，巴拉圭可能轉向大陸購買疫苗，引發外交立場可能生變的憂慮，美國國務卿布林肯14日與巴拉圭總統阿布鐸通話，呼籲巴拉圭與台灣等民主夥伴合作，共同對抗疫情，不無穩住巴拉圭不要轉向與中共之意。

維護台巴外交關係，外交部責無旁貸，但外交部宣稱，正在透過「不同管道」協助巴拉圭取得疫苗，卻令國人疑惑。台灣目前僅取得11.7萬劑疫苗，過程更是隱晦不明，外交部竟然有「不同管道」可以運用，那麼，當初為何不能配合衛福部，發揮整體團隊力量？

疫苗外交已成為美中「軟實力」必爭之地，面對中共攻勢，美國總統拜登考慮改變暫時不提供外國疫苗的立場，正與幾個國家討論相關事宜；美、日、澳、印「四方安全對話」也決定，2022年將提供印太地區10億劑新冠肺炎疫苗。

台灣加入疫苗外交，必須以實力為基礎，否則將自曝其短。