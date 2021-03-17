歐洲多個國家宣布緩打AZ疫苗，讓目前只拿到AZ疫苗的民進黨政府非常尷尬。疫情指揮中心發言人莊人祥，在記者會上被問到「有哪些國家停打」時，支支吾吾脫口而出：「我為什麼要告訴你？」

是的，指揮中心為什麼要告訴國人，我們唯一能施打的AZ疫苗，全球卻有21個國家抱有疑慮，太難啟齒了。對歐洲國家來說，血栓與施打AZ疫苗的因果關係，雖然還不確定，但既然有其他疫苗可供選擇，就不需使用尚有疑慮的AZ，停打是很自然的決定。

台灣只有次等疫苗可以選

對指揮中心來說，另一個很難回答的問題是，為什麼其他國家有多個疫苗可選，台灣卻只有AZ一個選項？因為台灣的疫苗雞蛋，只有AZ一個籃子，指揮中心製作圖卡，試圖證明「AZ疫苗比BNT更安全」。這個論點正確嗎，難道「歐洲皆醉民進黨獨醒」，歐洲國家的衛生當局都不如民進黨專業？

事實並非如此。根據南韓16日的統計，AZ疫苗的不良反應率是1.5%，BNT則是0.43%；施打疫苗後死亡的16例，完全來自於AZ疫苗，其中一例已經證明有血栓現象。數字會說話，指揮中心的論點，台灣醫護人員並不買帳。將近7成的醫護人員不願施打AZ疫苗，陳時中自我安慰，「3成願施打也很高了」，但20天之前，還有66%的醫護有施打意願，怎麼現在只剩下一半？

BNT疫苗的保護力95%，高過AZ的70%，而不良反應率遠低於AZ。在德國許多醫護人員拒打AZ疫苗，一名德國牙醫向衛生部長反應：「我在做世界上最危險的工作，你不能給我最爛的（AZ）疫苗。」德國醫護認為AZ疫苗是「次等貨」，台灣醫護卻只有次等貨可以選，如何能不氣餒？

台灣處在矛盾的局面，因為嚴格的邊境管制，所以本土疫情幾乎為零；既然沒有本土疫情，醫護人員與民眾，自然不願去接種不良反應較高、保護力較低的AZ疫苗；醫護人員與民眾不打疫苗，就不能開放邊境，而觀光、旅遊與服務業就遲遲無法復甦……

這樣的僵局，原本是可以避免的。如果去年東洋代理BNT疫苗沒有破局，那台灣在今年第一季就可以擁有世界上最好的BNT疫苗，絕大部分人都會樂於施打，也就可以在最快的時間達到群體免疫，與世界各國無縫接軌，讓經濟的復甦不僅只在科技業，而是擴大到所有產業。

也因為台灣缺乏疫苗的保護力，民進黨吹的「旅遊泡泡」，就無法維持太久。不論是帛琉或者是關島，人口數都不多，接種疫苗的比例越來越高，他們很快就會對全世界的旅客開放邊境。到那個時候，帛琉依然會歡迎台灣的觀光客，只是沒有施打疫苗的台灣人該去嗎？

民進黨仇中造成當前窘境

香港大學研究顯示，接種疫苗雖有助抑制肺部感染，但鼻腔內仍會有大量病毒，可能因此造成二次感染，無法阻斷病毒傳播。這也就是說，未來世界上可能會有兩個泡泡，一個是有疫苗群體免疫的大泡泡，許多人是無症狀而有感染力；一個是閉關自守的台灣小泡泡；大泡泡跟小泡泡之間，無法自由移動。

就因為民進黨的堅持，「不跟大陸代理商購買BNT疫苗」，讓台灣陷入當前的窘境。不得不問，仇中真的有那麼重要？比讓醫護人員使用最好的疫苗還重要，比讓台灣的各行各業最快復甦還重要？

誠實是最好的政策，我們寧願相信指揮中心的成員，還是秉持著公衛專業，只是受到了太多的政治干擾；莊人祥對於一個單純的「多少國家停打AZ」問題，會突然當機，就是內心掙扎太多的一個顯例。民進黨政府與其硬著頭皮說故事，不如盡快幫台灣人民爭取到更好、更多的疫苗種類可供選擇。

疫苗研發不是百米賽跑，而是馬拉松，要長期追著病毒變種的速度。美國首席防疫顧問佛奇博士說，輝瑞疫苗對南非變種病毒的有效性，降低了大約10.3倍，而南非研究則顯示，AZ疫苗對於南非變種病毒「幾乎可說完全無效」，南非因此把購入的AZ疫苗提供給其他國家。

台灣在疫苗的第一步已經落後了，如何跟上其他國家的步伐？答案只有8個字，「只管防疫，不管政治」。