蔡英文上任快5年，她與綠營所屬及其側翼，最忙的事情是什麼？告訴您們答案：忙著否定「九二共識」。

3月8日大陸「人大」通過《關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》，改變當年「港人治港、高度自治、50年不變」的承諾，馬英九前總統認為，這是宣告「一國兩制」死亡。

綠營見獵心喜，又忙著把矛頭指向「九二共識」，例如政論家楊憲宏就喊話說，既然「一國兩制」已死，「九二共識」哪有活命？這是蔡英文2019年1月硬把「一國兩制」與「九二共識」畫上等號後，綠營奉為教條，瘋狂宣揚的具體例證。

幾乎所有瞭解兩岸關係與正常邏輯的人都知道，「九二共識」與「一國兩制」根本是兩回事。用白話文說，「一國兩制」是中共對兩岸統一後的提案，台灣從未接受；但「九二共識」是兩岸統一前（或說未談出最終解決方案之前），兩岸能夠繼續往來的基礎。當年是我方提出，大陸「充分尊重與接受」。

一國兩制是「中共單方提出」，而且是他們想像中在「統一後」的制度；九二共識是「兩岸共同接受」的，而且是處理「未統一」時的體制。明明就是是完全不同的東西，完全不同的邏輯。連中國共產黨都需要不厭其煩地再三澄清。他們偏要張飛打岳飛，都不知道腦子是很好用的東西嗎？

邏輯如此清楚，為什麼蔡英文與「蔡英文們」，還是要堅持把兩者掛上等號，大肆宣揚「九二共識」就是「一國兩制」？很簡單，以此操弄反中保台，騙取選票，雖然廉價但有用，也讓蔡英文順利連任。至於兩岸關係好壞，蔡英文關心嗎？

講到這裡很清楚了，「九二共識」在馬英九執政期間運作了8年，兩岸之間和平穩定，2018年主張「九二共識」的韓國瑜也順利當選高雄市長。到現在大陸當局與最大在野黨的國民黨，都還繼續確認「九二共識」活得好好的，那麼，最希望「九二共識」死掉的人是誰呢？

答案很簡單，就是不希望兩岸和平交流，以免被國民黨得分的蔡英文與「蔡英文們」！至於會不會損害台灣人利益，會不會搞到兵凶戰危，把民進黨最敬愛的美國大哥哥拖下水，蔡英文與「蔡英文們」關心嗎？不重要嘛，台灣鄉親的死活，比得上白花花的選票與鈔票嗎？

去年及今年大陸「人大」、「政協」兩會期間，國務院總理李克強的涉台報告，強調「一中原則」與「九二共識」，未再提「一國兩制」。大陸刻意把「一中原則」與「九二共識」兩者並列，暗示兩者不能畫等號，也為「一中各表」保留空間，避免再給民進黨混淆扭曲的機會。這對台灣民眾來說，是個善意，許多大陸專家學者都指出來了，蔡英文不可能不知道。

台灣一向反對「一國兩制」，即便中共的「愛國者治港」終結了香港的「一國兩制」，這也與「九二共識」毫不相干。故意說「一國兩制」已死，「九二共識」哪有活命，豈不是將台灣自我矮化為香港特區政府？難道綠營就是見不得兩岸關係好轉，非要讓「今日香港，明日台灣」成真？

奉勸蔡英文與「蔡英文們」，如果真的希望兩岸春暖花開，那就把加工「九二共識」死掉的力氣省下來，用所剩不多的腦袋冷靜想一想，台灣鄉親與兩岸人民利益重要，還是鈔票與選票重要？拜託，真的要想一想。

（作者為政治評論者）