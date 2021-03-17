巴拉圭疫情嚴重，民眾上街抗議政府防疫工作不力和取得疫苗進展緩慢。 （美聯社）

媒體報導，蔡政府為了hold住我南美洲唯一邦交國，特別「讓出」200萬劑AZ疫苗。消息傳出，引發不少國人不滿，認為蔡政府疫苗採購進度極為落後，國人何時可以大規模施打都不確定，怎麼還有能力可以分給他人這麼多疫苗呢？

對此，指揮官陳時中說，台灣現在沒有本錢轉讓疫苗。綜合種種資訊研判，蔡政府是金援巴拉圭買疫苗，也就是說，巴拉圭人防疫、台灣人買單。AZ一劑約台幣百元左右，因此這次的Taiwan can help耗資約2億。

台灣錢早已沒有淹腳目，2億元用於單一國家、單一項目的外交援助，實在不是小數目；更何況，人口700萬的巴拉圭一下子就有了台灣捐贈的200萬劑疫苗，覆蓋率是28.6%，人口2300萬的台灣至今只得11.7萬劑，覆蓋率僅有0.5%。在此疫情肆虐之際，各國為疫苗搶破了頭，蔡政府卻在自己沒有的情況下，把疫苗白白送給友邦，如此情深意切，真乃世間罕見。

去年4月，台灣捐贈口罩給巴拉圭，據稱因此穩住了險些變盤的台巴邦誼；不到一年的時間，巴拉圭又來告急了。為了兩國的外交關係，也為了替美國老大哥守住後院，台灣只好再出手，且金額比上回大得很多。

如果年年如此，台灣怎麼消受得起？更何況，疫情居高不下的友邦不只巴拉圭一個，如果其他人也要求比照辦理，台灣有多少本錢可以雨露均霑？

大陸以自產疫苗推動疫苗外交，遭到不少綠營人士酸言酸語，而台灣不但自己沒有生產疫苗，甚至連向國際採購都不太順利，卻也被迫得用疫苗撐外交，跟別人買疫苗來送人；這種另類的疫苗外交，可能比打腫臉充胖子還勉強，思之豈不更令人心酸？