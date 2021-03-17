疫情肆虐之下，好萊塢的影視產業受到重創。然而或許就是在這麼危急存亡的時刻，反而看出了奧斯卡金像獎背後的這些影藝學院會員，想要展現他們的高度與格調的企圖。儘管這些影藝學院的會員，在政治思想上未必都是左派人士，但是他們絕對是一群相信科學和邏輯的理性人士。換句話說，他們就是那一群把拜登送進白宮的人。所以他們這一次的名單，不只是單純想將過去一年好看的電影介紹給觀眾而已，背後也透露出了一些他們的政治盤算。

這份名單一公布的時候，台灣人最關心的一件事情就是：代表台灣角逐最佳國際影片的《陽光普照》，到底有沒有從第一階段的15部入圍長名單當中脫穎而出，順利晉級最後的5強？答案是「沒有」。反而，代表香港而且當初在中國大陸無論是口碑和票房都相當驚人的《少年的你》，順利晉級到這份名單。

當然，《少年的你》是有一定水準的作品，而且又碰觸到了在中國主流商業電影裡面，比較少討論到的升學壓力以及校園霸凌議題，確實有它的獨特之處。然而會讓《少年的你》入圍，背後還有一個更重要的原因，就是支持香港。尤其在剛剛開完的大陸兩會，通過了最受矚目的一項決議，就是香港選制的改革。而在一國兩制未來的走向越來越令人擔憂的情況，讓代表香港的電影入圍，某種程度上也是影藝學院會員情緒上和政治上的宣示。

再看看最佳國際影片名單上的其他幾部外語片，不難看出影藝學院跟金球獎背後的外籍記者協會，在獎項的設計和想法上真的有很大的不同。金球獎的外語片，入圍和得獎的標準就只是「語言」。也就是說，不管這部電影的出品國是哪裡，只要說的是非美語的外語就好了。在這種情況下，金球獎的外語片很多根本就是好萊塢自己拍的電影。所以從入圍到給獎，常常是好萊塢圈內自己玩得很開心而已。

但奧斯卡就不一樣了，要入圍奧斯卡最佳國際影片的電影，除了語言這項標以外，更重要的還有電影代表的「國籍（地區）」。每個國家地區只能派一部片代表。因為他們要做的，就是世界電影的標準。尤其今年的名單裡面，也不乏羅馬尼亞、波士尼亞、突尼西亞等等第三世界國家的作品。所以就算這些電影拍出來的品質和完成度，未必能真的比得上好萊塢電影，但奧斯卡仍然會鼓勵他們背後所代表的當地視角和在地特色。這就讓奧斯卡的最佳國際電影，可以站上與金球獎外語片截然不同的高度。

總之，美國的國力強大，雖然科技和軍事力量是一大關鍵，但是娛樂產業和電影文化的軟實力，同樣也是讓美國強盛至今的另一個重要原因。儘管疫情的影響，電影產業面臨嚴峻的考驗，但透過奧斯卡，好萊塢這群把拜登送進白宮的人，還在努力地發揮他們的影響力。

（作者為口譯工作者）