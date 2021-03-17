美國防部長奧斯汀和國務卿布林肯抵達南韓首爾。圖為奧斯汀和南韓防長徐旭。（圖/美聯社）

美國國務卿布林肯與國防部長奧斯汀聯袂訪問日、韓，與之舉行「2加2」會談，為拜登政府的美、日面對面外交揭開序幕，亦是拜登政府重新團結盟國的具體行動。

布林肯一行首站選擇日本，顯示在日、韓兩大東亞盟國間，日本較南韓為重，亦感受美國與日、韓兩國關係的溫度差。布林肯、奧斯汀與日本首相菅義偉會談時，雙方強調「美日同盟」為印太區域和平、安全與繁榮的基石。此凸顯了與美韓同盟局限於朝鮮半島安全不同，美日同盟不僅為因應日本及周邊局勢，更是美國印太戰略開展及維繫區域秩序的樞杻。

在會後的美、日《共同聲明》中，美國道盡日本想聽的，藉此向日本證明美國總統拜登的「美國回來了」所言不虛。相較於「四方安全對話」（Quad）首腦會談的《共同聲明》對中國一詞隱而不言，美、日「2+2會談」《共同聲明》點名中國表示，美日「反對有損基於規則的國際體系、威嚇他方及損害穩定的行動」。日本外相茂木敏充則強調，中國議題是這次雙邊會談的重心，日本強烈反對中國單方面嘗試改變東海及南海的勢力均衡。

其實在會談前，美國國務院14日即發表題為《重申美日同盟牢不可破》的文件，使日本吃下定心丸。美國表示將與日本共同「對抗中國在亞洲及世界各地的挑釁」，重申釣魚台列嶼為規範美國防衛義務的《美日安保條約》第5條適用對象，美國對日本防衛的參與是絕對的，美國持續反對旨在改變東海現狀，損害日本對釣島「施政權」的片面嘗試。拜登政府展現深化美日同盟的決心，修補因「川普主義」而受損的信賴關係。

美國對日本的保證使日本在東海與中國的拮抗中更具底氣，但菅內閣深知美國的支持不是同意日本在東海放膽衝撞北京，而日本也不會在美、中的「激烈對抗」中請纓上陣，站上「抗中」的最前線，使日中關係再陷困境，因此舉無助於日本的安全及經濟利益。日本外交仍須基於現實，在對中國戒慎恐懼的同時，對美國深謀遠慮，在太平洋的「兩岸」間動態保持平衡。

在拜登重新團結盟國中，再度拉緊東北亞同盟體系，遠較另闢蹊徑擴大並實體化各言爾志的Quad來得務實，何況南韓至今在Quad中缺席，如何尋回南韓，使美日及美韓同盟能轉型一組「三邊同盟」，此應為拜登「亞洲平衡2.0」的關鍵所在。繼日本後，布林肯與奧斯汀重啟時隔近5年的美韓「2加2」會談別具意義。

美國希望南韓參與印太戰略，美國白宮國家安全顧問蘇利文說，美韓同盟為與美國共享民主、法治等價值的同盟，今後美國將與南韓就各種問題緊密協商。南韓認為，蘇利文強調「共享民主與法治的同盟」，意在表明美、韓異於中國，是「民主價值同盟」，南韓須共同施壓北京。

美、中戰略競爭激化，南韓面臨的壓力將越來越大，改善日韓關係加強美、日、韓合作體制為無可避免的課題，與日、韓的「2加2會談」是美、中交手前的「鑼鼓場」。

（作者為輔仁大學日文系所特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任）