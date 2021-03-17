北京修改香港選舉制度，引起中國與西方國家的論戰。圖為香港工聯會12日在街頭設站，號召民眾支持愛國者治港。（中新社）

北京與香港對於在香港實施的「一國兩制」有不同認知與解讀。對香港社會一部分人而言，既然是兩制，就要尊重香港的高度自治權，他們希望香港有自己的價值（認同、制度、利益）。有些較為激進者，希望「資本主義香港」與「社會主義中國大陸」有效隔離或分離，使香港擁有「完全的政治實體」或「半政治實體」的獨特地位。

相關主張從「香港價值至上論」、「香港利益至上論」一直到「香港城邦論」、「香港民族自決論」、「香港獨立論」，這些愈來愈激烈的主張，在西方「反共」或「抗中」的國際浪潮下，讓北京加速腳步，更清晰與明確地界定「一國」與「兩制」之間的關係。

站在北京的立場，2017年7月1日，香港回歸20年，習近平在港特別提出對「一國」與「兩制」關係的治港思路，可視其為「底線思維」，即憲法高於基本法，不可只強調「兩制」而忽視「一國」，不可將「高度自治」扭曲為「完全自治」，不容許以「兩制」為名，做出傷害國家安全、縱容製造動亂、攻擊中央權威等行為。

香港一部分人把「一國兩制」拉到誠信與價值面的高度，質疑北京為何違反誠信，干預自治，甚而主張香港人應該有自決的權利。北京則把香港問題拉回到主權與治權的法律層面上，強調凸顯即使是聯邦或有高度自治區的國家，都不容許其成員以自治為名挑戰國家主權與安全。

香港部分人士與北京中央的爭論，其實就是國際法上兩大原則的權利較量，也就是「自決（價值）權」與「主權」，政治上「地方」與「中央」的實力對決。有的國家如加拿大與英國，容許自決權挑戰主權，地方與中央可用公投方式對決，但是世界絕大多數國家卻是絕不允許主權遭到挑戰，美國歷史上一向如此，西班牙不容許加泰隆尼亞獨立即是明例。

與其說爭論誰對誰錯，不如說誰贏誰輸，誰遭殃、誰獲利。國際法是個弱法，因此，決定權在於哪一方較有實力。冷戰結束後，美國由於國力增強，曾發展出「人權高於主權」的主張，用以干涉他國內政並鼓勵分離主義，但在當事主權國的反撲之下，帶來的必然是動亂或戰爭。

近年來香港動亂的本質，即「自治與主權」的較量，只靠部分香港人是玩不起這種遊戲的，有力量的美國當然在背後扮演著重要角色，帶來的也必然是衝突。習近平的「底線思維」，其實就是一種「主權與安全思維」，在資本主義與社會主義之間，「兩制」可互相尊重，但是「香港的價值（自治、人權、自決）」不可破壞「北京的主權與安全」。

這幾年來，華府加強遏制北京，香港成為雙方較勁、比拚的場域，甚而成為橋頭堡。NGO、公民運動、甚至選舉都成為美國可以運用的工具。在這樣的對抗情形下，北京日前修改香港選舉制度，正是「香港的價值」不可破壞「北京的主權與安全」的產物。

（作者為孫文學校總校長）